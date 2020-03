Photo: Daniel Cormier rejoint Holly Holm au Ugly Jacket Club pour avoir passé 50 tests de dépistage de drogue USADA

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, donne à Daniel Cormier tout ce qu’il veut, quand il le veut, comme la capacité de défendre deux titres de champion et la flexibilité de prendre des vacances quand il le juge bon.

Avantages d’être “le plus grand de tous les temps”.

Bien sûr, Cormier a trébuché plusieurs fois en cours de route, y compris son émeute lors de la conférence de presse de l’UFC 178 et ce petit tour de serviette sournois à New York, mais pour la plupart, “DC” a été un combattant modèle avec un record exemplaire à l’intérieur et à l’extérieur. à l’extérieur de la cage.

Prenez note, les tricheurs de drogue.

Le futur 41 Cormier (22-2, 1 NC) a franchi une nouvelle étape cette semaine en devenant le deuxième combattant de l’UFC à effectuer 50 tests de dépistage négatifs administrés par l’Agence américaine antidopage (USADA), ce qui lui vaut non seulement de gagner le respect de ses pairs, mais aussi une vilaine veste universitaire qu’il ne portera jamais.

Voici une photo, aux côtés de Slenderman.

Je ne reçois pas le truc de la veste, ne devrait-il pas recevoir un trophée en forme de coupe d’urine ou quelque chose?

Cormier devrait clore sa carrière dans les sports de combat avec une trilogie contre Stipe Miocic à un moment donné plus tard cette année, en supposant que le champion peut être persuadé de prendre le match en caoutchouc après cet incident malheureux.

Sinon, nous avons peut-être vu le dernier de «DC».