Photo | Darren Till a fait ses bagages pendant la quarantaine

Le concurrent de poids moyen de l’UFC Darren Till est apparemment en train de faire le poids pendant la quarantaine, montrant une photo de son ventre gonflé sur les réseaux sociaux.

Till était l’un des plus grands poids welters de l’UFC mais a eu du mal à faire le poids et a été contraint de passer au poids moyen après avoir eu du mal à raser le poids. Lors de ses débuts à 185 livres, il a réussi à prendre une décision partagée par rapport au meilleur concurrent Kelvin Gastelum.

Nous avons tous supposé que Till atteindrait son maximum en tant que poids moyen, mais dans ses dernières photos publiées sur les réseaux sociaux, il semble que Till pourrait sauter d’une classe de poids – ou deux. Jetez un œil à la plus récente photo de Till publiée sur son Instagram.

Darren Till: état actuel des choses! Emballage multiple de gâteaux Jaffa, 2 sacs de Haribo, trempette Doritos W, 4 paquets d’éclairs au chocolat et 2 hamburgers Five Guys. Honnêtement … Je ne peux plus être assed en voyant ces vidéos d’entraînement à la maison, leur utilisation m’ennuie tous et mes entraînements ne valent pas la peine d’être branlés. C’est ce que 99% des U.K font de toute façon !! #FiveGuysIsLife

Comme la plupart du monde, Till est enfermé à la maison et ne peut pas aller au gymnase pour s’entraîner. Ne pas pouvoir faire ses séances d’entraînement en plus de toute la nourriture qu’il mange et ce n’est pas surprenant de voir le Britannique un peu grassouillet.

Bien sûr, une fois la quarantaine levée et Till est capable de vaquer à ses occupations normales, recherchez-le pour se remettre en forme et revenir à la division des poids moyens. Il a été tabulé pour combattre Robert Whittaker dans l’événement principal de l’UFC Dublin plus tard cet été, et tant que la quarantaine ne dure pas plus longtemps que prévu, cela devrait être un énorme combat pour l’UFC.

