PHOTO | Darrion Caldwell fait l’éloge de son adversaire Adam Borics après la victoire du Bellator 238

Le concurrent des plumes du Bellator, Darrion Caldwell, a félicité son adversaire Adam Borics après sa victoire au premier tour au Bellator 238.

Caldwell et Borics se sont rencontrés en quart de finale du Grand Prix Bellator poids plume. Les cotes ont en fait favorisé légèrement Borics pour lever la main, mais finalement Caldwell et son attaque de grappling tant vantée se sont révélés trop pour le Hongrois invaincu, et Caldwell a pu obtenir la victoire et passer à la prochaine manche du tournoi poids plume.

Après avoir été soumis, Borics a commencé à pleurer à l’intérieur de la cage de Bellator et Caldwell a consolé son adversaire tombé, qui a goûté la défaite pour la première fois de sa carrière de MMA. Après l’événement, Caldwell a levé plus d’éloges sur son adversaire Borics dans un article sur les réseaux sociaux.

Découvrez la déclaration que Caldwell a publiée sur son Instagram.

«Ce soir, c’était notre nuit. Merci à Adam Boric pour m’avoir apporté le meilleur. La prochaine sera encore plus de chaleur »

Après avoir été annoncé vainqueur, Caldwell a été accueilli dans la cage par son prochain adversaire, le prospect hot-shot AJ McKee, qui est considéré par beaucoup comme le favori pour remporter le tournoi en dehors du champion poids plume Bellator Patricio Pitbull. Caldwell et McKee se sont retrouvés face à face à l’intérieur de la cage Bellator, et maintenant ils se rencontreront en demi-finale du Grand Prix plus tard cette année.

McKee a pris le temps de répondre à ce que Caldwell a écrit sur Borics, que vous pouvez lire ici.

“Félicitations, profitez de la victoire maintenant, il est temps pour les affaires”

Caldwell et McKee sont deux des meilleures jeunes stars de Bellator et quand ils se rencontreront dans la cage, ce sera un combat fantastique, le vainqueur étant très méritant d’avoir la chance de concourir pour le championnat Bellator poids plume contre quiconque émerge de l’autre côté de la support.

Êtes-vous excité pour Darrion Caldwell contre AJ McKee?