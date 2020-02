PHOTO | Francis Ngannou semble surélevé avant le combat contre Jairzinho Rozenstruik

Image via @ufc sur Instagram

Le champion des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou, a partagé une photo de lui-même en l’air avant son combat contre Jairzinho Rozenstruik à l’UFC Columbus.

Ngannou est toujours en forme phénoménale pour ses combats, mais il semble qu’il soit allé encore plus loin dans la préparation de son combat contre le Rozenstruik invaincu le mois prochain à Columbus. La carte a lieu le 28 mars au Nationwide Arena de Columbus, Ohio.

Ngannou a publié une photo de lui-même en train de se préparer pour le combat potentiel de ce prétendant n ° 1 contre Rozenstruik. Découvrez-le ci-dessous sur son Instagram.

La seule légende était un emoji de gorille.

Lorsque Ngannou affrontera Rozenstruik à l’UFC Columbus, il pourrait potentiellement être un combat qui donnera à Ngannou un coup de titre contre le champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic. Le champion est actuellement sur la touche et devrait affronter son rival Daniel Cormier dans une trilogie lorsqu’il reviendra à l’action, mais à ce stade, ce n’est pas sûr.

Depuis un début de 2018 horrible où Ngannou a perdu une décision déséquilibrée face à Miocic lors de sa première bataille pour la ceinture et a ensuite abandonné une décision terne à Derrick Lewis, “The Predator” a remporté trois combats consécutifs avec des victoires à élimination directe sur Curtis Blaydes, Cain Velasquez et Junior dos Santos. Il avait l’air fantastique et a rebondi mieux que quiconque aurait pu s’attendre après ce terrible combat de Lewis.

Quant à Rozenstruik, il était le meilleur nouveau venu à l’UFC en 2019, avec une fiche de 4-0 avec des victoires sur Junior Albini, Allen Crowder, Andrei Arlovski et Alistair Overeem. Il a un dossier invaincu de 10-0 et semble meilleur chaque fois que nous le voyons entrer dans l’Octogone. Mais il ne fait aucun doute que Ngannou est un grand pas en avant pour Rozenstruik, et il aura les mains pleines avec son adversaire lors de leur rencontre le mois prochain.

Êtes-vous enthousiasmé par le combat des poids lourds à l’UFC Columbus entre Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik?