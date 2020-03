Photo | Joanna Jedrzejczyk avant et après la guerre de l’UFC 248 avec Weili Zhang

Les photos avant et après racontent l’histoire des dommages que Joanna Jedrzejczyk a subis du poids de paille des femmes de l’UFC Weili Zhang lors de leur classique instantané à l’UFC 248.

Jedrzejczyk et Zhang se sont tout jetés, y compris l’évier de la cuisine, pendant 25 minutes alors qu’ils s’affrontaient l’un des meilleurs combats de l’histoire du MMA, Zhang devenant finalement vainqueur par décision partagée de conserver la ceinture. C’était un combat extrêmement serré, mais la différence pour les juges était probablement les dommages visuels infligés à Jedrzejczyk, y compris un hématome massif sur son front.

Lorsque vous parlez des hématomes les plus mémorables de l’histoire du MMA, celui qui vient à l’esprit appartient d’abord à Mark Hominick lorsqu’il a combattu Jose Aldo à l’UFC 129. Jedrzejczyk a cependant donné à Hominick une course pour son argent samedi. Ci-dessous, jetez un œil aux photos avant et après de Jedrzejczyk après sa guerre de 25 minutes avec Zhang, qui montre clairement l’hématome massif sur son front (via ESPN).

AVANT ➡️ APRÈS # UFC248 pic.twitter.com/AGMBh29f8M

– ESPN MMA (@espnmma) 8 mars 2020

Plus tôt dans la semaine, le président de l’UFC, Dana White, a critiqué Jedrzejczyk pour avoir passé plus de temps à la plage et moins de temps dans la salle de gym que Zhang. De toute évidence, Jedrzejczyk passait autant de temps dans la salle de gym, et après la guerre qu’elle et Zhang ont eue samedi, Jedrzejczyk devrait recevoir des excuses pour tous les commentaires de White et d’autres se moquant de Jedrzejczyk pour ses photos Instagram sur la plage .

Il est clair, d’après sa performance, que Jedrzejczyk s’est entraînée et a combattu aussi dur qu’elle le pouvait contre Zhang, et le résultat a été l’une des batailles les plus excitantes de cinq rounds que nous ayons jamais vues dans l’histoire des arts martiaux mixtes. Jedrzejczyk a peut-être perdu le combat par une décision partagée serrée, mais elle a gagné le respect de tous les fans de MMA et de ses camarades pour la ténacité qu’elle a montrée à l’intérieur de l’Octogone.

Selon vous, qui a gagné, Joanna Jedrzejczyk ou Weili Zhang?