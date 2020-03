PHOTO | Joanna Jedrzejczyk fournit une mise à jour deux semaines après la guerre avec Weili Zhang

View this post on Instagram

🇵🇱. Co słychać?!💕 Wciąż walczę z jet lagem, więc obudziłam się dzisiaj w południe🙈 Ale jestem już po dobrym trening kardio – 7 km, dwóch wywiadach online i jestem gotowa do studiowania online.📚 Zajęta jak zawsze nawet podczas kwarantanny.🦠😃 Bądźcie bezpieczni!✊🏼 Kocham was wszystkich i dziękuję za wsparcie.❤️🙏🏼 Jesteśmy w kontakcie💋 Jak się czujecie?😉 🇺🇸. What’s up?!💕 Still fighting with jet lag so I woke up at noon🙈 But did a nice cardio run – 7km, two online interviews and I’m ready to do my studies online.📚 Keep on busy during quarantine.🦠😃 Be safe guys!✊🏼 Love ya all.❤️ Thank u for the support.🙏🏼 Talk to ya soon.💋 How are ya feeling?😉 💚 @monsterenergy 👚 @nike 👸🏻 #joannastyleIG #OLSZTYN #homesweethome #iamback #imback #monster #monsterenergy #nike