Photo | Les champions Jon Jones et Valentina Shevchenko posent ensemble avant l’UFC 247

Image: UFC sur Instagram

La championne des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, et la championne féminine des poids mouches de l’UFC, Valentina Shevchenko, ont posé avec leurs ceintures devant l’UFC 247.

Jones et Shevchenko devraient défendre leurs titres contre les adversaires Dominick Reyes et Katlyn Chookagian, respectivement, à l’UFC 247 ce samedi soir au Toyota Center de Houston, au Texas. Avant le combat, les deux champions ont pris le temps de poser pour une photo très cool d’eux montrant leurs ceintures d’or.

Jetez un œil à la photo ci-dessous avec l’aimable autorisation de Twitter de Shevchenko.

# UFC247 @JonnyBones pic.twitter.com/QbVSjv3gt2

– Valentina Shevchenko (@BulletValentina) 6 février 2020

Jones affronte Reyes dans l’événement principal de la soirée dans ce qui pourrait être son dernier combat dans la division des poids lourds légers de l’UFC. Sans doute le plus grand combattant MMA de tous les temps, Jones taquine un passage aux poids lourds depuis des années maintenant, mais s’il peut passer par Reyes, il peut enfin décider qu’il ne reste plus de menaces à 205 livres, et enfin faire monter le poids que les fans réclament.

Quant à Shevchenko, elle affronte Chookagian dans sa troisième défense de titre à 125 livres. Elle a remporté la ceinture vacante contre Joanna Jedrzejczyk à l’UFC 231, puis a défendu son titre à deux reprises en 2019 contre Jessica Eye et Liz Carmouche. Si elle peut se permettre de Chookagian dans le co-événement principal de ce week-end, il y aura des fans demandant au champion de revenir à 135 livres et potentiellement d’affronter sa rivale Amanda Nunes dans une lutte de trilogie.

Jones contre Reyes et Shevchenko contre Chookagian sont les deux grands combats ce week-end, mais l’UFC 247 propose également un certain nombre d’autres combats intéressants, notamment Derrick Lewis contre Ilir Latifi chez les poids lourds et Mirsad Bektic contre Dan Ige chez les poids plumes, entre autres.

Croyez-vous que Jon Jones et Valentina Shevchenko défendront leurs titres ce samedi soir à l’UFC 247?