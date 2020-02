Photo | Les fiches de score de Dan Hooker contre Paul Felder dévoilées

Les tableaux de bord officiels ont été révélés pour l’événement principal de l’UFC Auckland entre les prétendants légers Dan Hooker et Paul Felder.

Hooker et Felder ont fait des va-et-vient pendant les 25 minutes complètes dans une guerre absolue qui a ensuite envoyé les deux hommes à l’hôpital. Ce fut un combat extrêmement serré qui a finalement abouti aux tableaux de bord des juges, où Hooker a eu une décision partagée comme un rasoir.

Les tableaux de bord n’étaient pas sans controverse, car de nombreux fans et médias estimaient que Felder aurait dû obtenir le feu vert. Cependant, c’est Hooker qui a mérité le signe de tête. Ci-dessous, jetez un œil aux tableaux de bord officiels des juges et voyez comment ils ont marqué le combat.

Voici le tableau de bord de Hooker vs Felder. Chaque juge a marqué différemment. Combat extrêmement serré. https://t.co/qnSD02934o pic.twitter.com/ZCCkPhvE2i

– Marc Raimondi (@marc_raimondi) 23 février 2020

«Voici le tableau de bord de Hooker contre Felder. Chaque juge a marqué différemment. Combat extrêmement serré. “

Comme vous pouvez le voir sur les tableaux de bord, les juges ont eu du mal à s’entendre sur les manches que Felder et Hooker ont gagnées.

Le juge Barry Foley a marqué les deux premiers tours pour Hooker et les trois derniers tours pour Felder, donnant à Felder la victoire 48-47 sur son tableau de bord. Le juge Howard Hughes a marqué les tours un, trois et cinq pour Hooker et les tours deux et quatre pour Felder, donnant à Hooker une victoire de 48-47 sur sa carte de score. Et enfin, David Lethaby a marqué les trois premiers tours pour Hooker et les deux derniers tours pour Felder, donnant à Hooker une victoire 48-47 sur son tableau de bord.

Peu importe comment vous avez marqué Felder contre Hooker, ce fut un combat incroyable entre deux des meilleurs poids légers du monde, et les deux hommes méritaient vraiment de gagner leur bonus “Fight of the Night”. Étant donné que Hooker est celui qui a levé la main, il semble probable qu’il grimpera le classement et combattra un adversaire parmi les cinq premiers lors de sa prochaine sortie, tandis que pour Felder, il a déclaré après le combat qu’il envisageait de prendre sa retraite, bien qu’il puisse encore changer esprit.

Comment avez-vous marqué le combat Dan Hooker contre Paul Felder?