PHOTO | L’UFC lance une affiche pour l’UFC 249: Khabib contre Ferguson

L’UFC 249, prévue pour le 18 avril à Brooklyn, New York, est sans doute la carte la plus attendue du calendrier de la promotion. C’est en grande partie grâce à l’événement principal: un combat pour le titre léger entre le champion invaincu Khabib Nurmagomedov et le challenger en titre Tony Ferguson.

Nurmagomedov et Ferguson devaient se battre quatre fois auparavant, mais le combat n’a toujours pas abouti.

L’espoir est que la cinquième fois fera le charme de l’UFC 249.

Vendredi, la promotion a laissé tomber l’affiche de combat officielle pour la carte UFC 249, qui présente les profils de Nurmagomedov et Ferguson, et confirme également que la carte sera co-titrée par une revanche entre les anciens champions des poids paille de l’UFC Rose Namajunas et Jessica Andrade.

Khabib Nurmagomedov participera au Main Event de l’UFC 249 avec un record sans faute de 28-0. Dans son dernier combat, il a défendu le titre des poids légers de l’UFC avec une défaite dominante de Dustin Poirier, qui a culminé avec une victoire de soumission au troisième tour. Dans sa prochaine sortie la plus récente, il a défendu le titre de la même manière, battant son rival archi Conor McGregor via la soumission au quatrième tour.

Nurmagomedov a remporté le titre des poids légers vacants au début de 2018, battant Al Iaquinta par décision. Parmi les autres faits saillants de son record figurent les défaites d’Edson Barboza, Michael Johnson et Rafael dos Anjos.

Tony Ferguson, d’autre part, participera à cette confrontation de l’UFC 249 avec Nurmagomedov sur une séquence de victoires éblouissante de 12 combats. Il s’est battu pour la dernière fois en juin, lorsqu’il a battu Donald «Cowboy» Cerrone pour une victoire par arrêt du médecin. Dans le combat qui a précédé cela, il a battu Anthony Pettis dans le même sens. Les autres temps forts de sa course actuelle incluent des victoires sur Kevin Lee, Rafael dos Anjos, Edson Barboza et Josh Thomson.

Ferguson détenait auparavant le titre intérimaire des poids légers, mais n’a jamais été promu champion incontesté.

