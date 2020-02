Photo | Rory MacDonald s’entraîne avec Robbie Lawler avant les débuts du PFL

Les anciens rivaux poids mi-moyens de l’UFC, Rory MacDonald et Robbie Lawler, se sont récemment entraînés ensemble au Hard Knocks 365 à Fort Lauderdale, en Floride.

MacDonald est en vacances cette semaine avec sa famille en Floride et a décidé de se rendre à Hard Knocks pour s’entraîner avec l’entraîneur-chef Henri Hooft. Pendant qu’il était là, MacDonald a suivi une formation avec son rival de longue date Lawler.

Jetez un œil à la photo gracieuseté d’Instagram de MacDonald.

«Une excellente semaine d’entraînement à @ hardknocks365 avec un groupe incroyable de combattants et d’entraîneurs! ce fut un plaisir de rencontrer tout le monde et de m’entraîner dans leur nouvel emplacement @sanfordmma merci @henrihooft d’être si accueillant et gentil ”

MacDonald, l’ancien prétendant au titre de l’UFC et ancien champion des poids mi-moyens de Bellator, a récemment quitté Bellator et a signé avec PFL avant sa troisième saison. Le PFL devrait faire tapis pour sa troisième saison et MacDonald sera idéalement le premier des nombreux agents libres à signer pour la promotion. Le fait qu’il s’entraîne avec Lawler pour rester aiguisé ne peut que l’aider.

MacDonald et Lawler ont déjà combattu deux fois dans l’UFC, Lawler remportant leurs deux combats. La paire s’est rencontrée pour la première fois à l’UFC 167 en novembre 2013, Lawler remportant une décision compétitive partagée sur MacDonald sur la même carte que Georges St. Pierre a battu Johny Hendricks.

MacDonald et Lawler se sont rencontrés pour la deuxième fois à l’UFC 189 en juillet 2015 dans l’un des plus grands combats de tous les temps. C’était une bagarre sanglante alors que les deux hommes se jetaient tout, y compris l’évier de la cuisine. En fin de compte, Lawler a pu gagner au cinquième tour par TKO pour défendre le titre des poids mi-moyens de l’UFC. Mais la plupart reconnaissent l’incroyable esprit guerrier de MacDonald dans le combat Lawler malgré le fait de s’en aller avec la perte et le nez cassé dans leur guerre.

Que pensez-vous de la formation de Rory MacDonald et Robbie Lawler ensemble?