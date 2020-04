PHOTO | Suivre un régime Junior dos Santos affiche un nouveau physique

Image via @ufc sur Instagram

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC Junior dos Santos a fait étalage de son nouveau physique ciselé, certains fans et médias spéculant même qu’il pourrait passer à 205 livres.

JDS a posté une photo sur son Instagram où il a montré son corps de 238 livres après avoir suivi un régime cétogène.

Jetez un œil au nouveau JDS amélioré ci-dessous.

Je pense que ce régime cétogène fonctionne un peu, qu’en pensez-vous? Revenons à 238 livres!

JDS était le champion des poids lourds de l’UFC entre novembre 2011, quand il a battu Cain Velasquez à l’UFC sur FOX 1 pour la ceinture, et décembre 2012, quand il a perdu la ceinture contre Velasquez lors d’un match revanche à l’UFC 155. L’ancien champion n’a jamais été tout à fait capable pour atteindre les sommets de championnat d’il y a près d’une décennie, mais il a quand même réussi à rester dans le top 10 de la division au fil des ans depuis qu’il a perdu la ceinture.

Bien qu’il soit actuellement classé n ° 4 au monde dans la catégorie de poids la plus lourde de l’UFC, il y a maintenant des spéculations selon lesquelles JDS se mettre en forme pourrait être un signe qu’il pourrait passer d’une catégorie de poids à un poids lourd léger. JDS a toujours été l’un des plus petits poids lourds mais a pu utiliser sa vitesse à son avantage. Maintenant qu’il est plus âgé, la vitesse a apparemment diminué, donc peut-être que passer à 205 livres relancerait sa carrière.

On ne sait pas si le JDS à une svelte 238lbs pourrait même réduire à 205lbs, mais nous avons vu des réductions de poids plus folles dans l’UFC. S’il suit son régime alimentaire et réduit ensuite le poids de l’eau, il y a peut-être une chance qu’il puisse abandonner une catégorie de poids en toute sécurité. Même s’il choisit de rester au poids lourd, cependant, se mettre en forme n’est jamais une mauvaise chose, et c’est peut-être sa façon de dire aux fans qu’il veut faire courir un autre titre.

Aimeriez-vous voir Junior dos Santos se battre à 205 livres?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/04/2020.