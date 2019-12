Photo | Superboy coréen a subi une fracture de l'avant-bras lors de la défaite TKO contre Charles Jourdain

Doo Ho Choi a fait son retour très attendu dans l'Octogone lors de l'événement UFC Busan d'aujourd'hui contre le Canadien Charles Jourdain.

C'était son premier combat depuis janvier 2018 car il était en train de finaliser son service militaire obligatoire et ne peut pas quitter la Corée du Sud. Mais, la carte étant dans son pays d'origine, il était admissible à la compétition.

Malheureusement pour Choi, son retour ne s'est pas déroulé comme prévu car il a subi une défaite de deuxième ronde par TKO contre Jourdain.

Dans le combat, il a eu du succès et a semblé secouer Jourdain à plusieurs reprises et a même laissé tomber le Canadien. Pourtant, le «Korean Superboy» s'est fait attraper, a chuté et a terminé avec moins d'une minute à faire. Pour aggraver les choses, il a été révélé qu'il s'était cassé l'avant-bras au cours du processus.

Comme John Hyon Ko, qui est à Busan, l'a rapporté, l'avant-bras cassé s'est produit au premier tour du combat.

On ne sait pas exactement ce qui a causé l'avant-bras cassé, mais il a bloqué quelques coups de pied avec et a jeté des poings tournoyants qui pourraient avoir fait le travail.

C’est la troisième défaite consécutive de Choi et aussi sa deuxième défaite consécutive par TKO. Dans le combat précédent, Jeremy Stephens l'a assommé. Bien qu'il soit sur un dérapage, il fait des combats divertissants car ses trois derniers combats ont été "Fight of the Nights" et pour les cinq derniers morceaux, il a gagné soit un FOTN soit un bonus de "Performance de la nuit".

Le Superboy coréen pourrait être éloigné de l'Octogone dans un avenir prévisible car il a besoin de guérir son avant-bras, puis de terminer son service militaire de deux ans.

Que pensez-vous de Doo Ho Choi se cassant l'avant-bras dans son combat avec Charles Jourdain? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

