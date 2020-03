PHOTO | Tyson Fury détaille une incroyable transformation physique

Image: Tyson Fury sur Instagram

Le champion de boxe poids lourd Tyson Fury a publié une série de photos détaillant son incroyable transformation physique au cours des deux dernières années.

Fury a récemment combattu et battu Deontay Wilder dans un match revanche pour toutes les billes et ce fut de loin la performance la plus impressionnante de sa carrière à ce jour. Le Britannique a dominé Wilder du début à la fin avec une attaque de poinçon dominante avant que le corner de Wilder ne jette finalement l’éponge au septième tour, donnant à Fury la victoire via TKO.

Fury a traversé beaucoup de choses dans sa vie personnelle au cours des dernières années et a partagé une photo de l’incroyable transformation physique qu’il a faite pendant cette période ci-dessous. Découvrez-le, gracieuseté d’Instagram de Fury.

Cela a été un retour incroyable au cours des 2 dernières années. Merci pour votre soutien.

Alors que la plupart pensaient que Fury affronterait Anthony Joshua dans un super-combat entre des champions de boxe poids lourds, Wilder a exercé sa clause de revanche et devrait obtenir une nouvelle chance à Fury plus tard cette année. Si ce combat se produit, ce sera le combat de trilogie entre Fury et Wilder après que les deux se soient déjà battus pour un tirage au sort en 2018.

Pour en revenir aux photos, c’est vraiment incroyable ce que Fury a pu faire avec son physique au cours des dernières années. Comme vous pouvez le voir sur les photos, il est passé d’un poids lourd grassouillet à une machine de combat maigre et méchante. Cela montre juste combien de dévouement a été consacré au camp d’entraînement de Fury pour perdre tout ce poids supplémentaire et le transformer en muscle. Et cela s’est certainement révélé dans le combat Wilder car Fury n’a jamais été aussi beau dans sa carrière. Espérons qu’il décide de suivre son régiment d’entraînement et de bien paraître la prochaine fois qu’il montera sur le ring.

