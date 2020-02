PHOTO | Un accident de moto annule le combat des poids coq UFC 248

Movsar Evloev est hors de son combat prévu contre Jamall Emmers à l’UFC 248 à la suite d’un accident de moto méchant.

Le grand événement du week-end prochain aura lieu à Las Vegas, au Nevada, le match principal étant Israel Adesanya contre Yoel Romero pour le Championnat UFC des poids moyens. Plus bas, cependant, de nombreux fans ont été intrigués par la possibilité de voir Evloev affronter Emmers lors des préliminaires.

Ce combat n’aura plus lieu, avec la publication d’une photo de la blessure d’Evloev qu’il a subie dans l’accident de moto susmentionné.

Movsar a dû se retirer en raison d’un accident de la route. La voiture a percuté sa moto. https://t.co/N8rZ2gjIB8 pic.twitter.com/mBPO7DiPuM

– Sayat 萨亚特 (@sayatmma) 27 février 2020

MMA Junkie avait précédemment signalé qu’Evloev était hors de combat, le remplaçant étant Giga Chikadze, mais à ce moment-là, il n’était pas clair pourquoi le changement avait été effectué.

Les Emmers avaient initialement accepté l’opportunité de se battre sur la carte dans un court délai, et maintenant, vous pourriez affirmer qu’il y a des règles du jeu équitables avec Chikadze qui n’a pas non plus beaucoup de temps pour se préparer au combat.

Movsar Evloev entrait dans le combat avec beaucoup de confiance avec une fiche de 12-0 à son nom et deux victoires décisives à l’UFC déjà. Maintenant, cependant, il devra retourner à la planche à dessin pendant que nous attendons et voir combien de temps il restera inactif en raison de l’accident.

Dans le passé, nous avons vu Dana White être un peu hésitant à autoriser les combattants à se déplacer en moto, quelques incidents antérieurs obscurcissant manifestement son jugement sur la question.

Bien que ce soit le premier depuis un certain temps, il ne serait pas trop surprenant de le voir sortir une fois de plus et décourager les combattants d’utiliser ce mode de transport particulier dans la perspective d’un grand combat.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/02/2020.