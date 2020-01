Photos: Conor McGregor au fil des ans

Découvrez ces photos de Conor McGregor au fil des ans

Conor McGregor

Chuck Liddell et un jeune Conor McGregor

Conor McGregor

Conor McGregor

Conor McGregor

Conor McGregor

Conor McGregor

Conor McGregor et Dennis Siver

Conor McGregor

Conor McGregor et Dennis Siver.

Conor McGregor

Conor McGregor

Conor McGregor

Max Holloway et Conor McGregor

Conor McGregor

Conor McGregor

Conor Mcgregor et Chad Mendes à l’UFC 189. (USA TODAY Sports)

Conor McGregor

Conor McGregor

Dee Devlin et Conor McGregor

Jose Aldo et Conor McGregor lors des pesées UFC 194.

Conor McGregor termine Jose Aldo à l’UFC 194.

Conor McGregor termine Jose Aldo à l’UFC 194.

plus

Conor McGregor après avoir éliminé Jose Aldo en 13 secondes à l’UFC 194.

Conor McGregor

(USA TODAY Sports)

Conor McGregor à l’UFC 205.

Conor McGregor à l’UFC 205.

plus

Conor McGregor bat. Eddie Alvarez à l’UFC 205

11 juillet 2017; Los Angeles, Californie, États-Unis; Floyd Mayweather et Conor McGregor se rencontrent face à face…

11 juillet 2017; Los Angeles, Californie, États-Unis; Floyd Mayweather et Conor McGregor se rencontrent face à face après la conférence de presse de la tournée mondiale pour promouvoir le prochain combat de boxe Mayweather contre McGregor au Staples Center. Crédit obligatoire: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

plus

11 juillet 2017; Los Angeles, Californie, États-Unis; Floyd Mayweather et Conor McGregor se rencontrent face à face…

11 juillet 2017; Los Angeles, Californie, États-Unis; Floyd Mayweather et Conor McGregor se rencontrent face à face après la conférence de presse de la tournée mondiale pour promouvoir le prochain combat de boxe Mayweather contre McGregor au Staples Center. Crédit obligatoire: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

plus

11 juillet 2017; Los Angeles, Californie, États-Unis; Conor McGregor fait un geste vers Floyd Mayweather pendant un monde…

11 juillet 2017; Los Angeles, Californie, États-Unis; Conor McGregor gestes vers Floyd Mayweather lors d’une conférence de presse de la tournée mondiale pour promouvoir le prochain combat de boxe Mayweather vs McGregor au Staples Center. Crédit obligatoire: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

plus

12 juil.2017; Toronto, Ontario, Canada; Conor McGregor réagit en prenant de l’argent sur un argent…

12 juil.2017; Toronto, Ontario, Canada; Conor McGregor réagit en prenant de l’argent dans un sac d’argent apporté sur scène par Floyd Mayweather lors d’une conférence de presse de la tournée mondiale pour promouvoir le prochain combat de boxe Mayweather contre McGregor au stade Budweiser. Crédit obligatoire: Tom Szczerbowski-USA TODAY Sports

plus

12 juil.2017; Toronto, Ontario, Canada; Conor McGregor jette le drapeau irlandais sur Floyd Mayweather en…

12 juil.2017; Toronto, Ontario, Canada; Conor McGregor jette le drapeau irlandais à Floyd Mayweather alors qu’il prend la parole lors d’une conférence de presse de la tournée mondiale pour promouvoir le prochain combat de boxe Mayweather vs McGregor à Budweiser Stage. Crédit obligatoire: Tom Szczerbowski-USA TODAY Sports

plus

Floyd Mayweather Jr., à gauche, et Conor McGregor échangent des mots lors d’une conférence de presse au Barclays Center…

Floyd Mayweather Jr., à gauche, et Conor McGregor échangent des mots lors d’une conférence de presse au Barclays Center le jeudi 13 juillet 2017, à New York. (Photo AP / Frank Franklin II) ORG XMIT: NYFF103

plus

13 juil.2017; Brooklyn, NY, États-Unis; Floyd Mayweather jette de l’argent à Conor McGregor pendant un monde…

13 juil.2017; Brooklyn, NY, États-Unis; Floyd Mayweather jette de l’argent à Conor McGregor lors d’une conférence de presse de la tournée mondiale pour promouvoir le prochain combat de boxe Mayweather vs McGregor au Barclays Center. Crédit obligatoire: Noah K. Murray-USA TODAY Sports ORG XMIT: USATSI-361807 ID DU FICHIER ORIG: 20170713_gav_bm3_193.jpg

plus

14 juil.2017; Londres, Royaume Uni; Conor McGregor réagit à Floyd Mayweather lors d’une tournée mondiale…

14 juil.2017; Londres, Royaume Uni; Conor McGregor réagit à Floyd Mayweather lors d’une conférence de presse de la tournée mondiale pour promouvoir le prochain combat de boxe Mayweather contre McGregor à SSE Arena. Crédit obligatoire: Steve Flynn-USA TODAY Sports

plus

14 juil.2017; Londres, Royaume Uni; Conor McGregor et Floyd Mayweather s’affrontent lors d’un monde…

14 juil.2017; Londres, Royaume Uni; Conor McGregor et Floyd Mayweather s’affrontent lors d’une conférence de presse de la tournée mondiale pour promouvoir le prochain combat de boxe Mayweather vs McGregor au SSE Arena. Crédit obligatoire: Steve Flynn-USA TODAY Sports

plus

25 août 2017; Las Vegas, NV, États-Unis; Conor McGregor (à droite) réagit aux côtés de Floyd Mayweather pendant la pesée…

25 août 2017; Las Vegas, NV, États-Unis; Conor McGregor (à droite) réagit aux côtés de Floyd Mayweather lors de la pesée pour le prochain match de boxe au T-Mobile Arena. Crédit obligatoire: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

plus

25 août 2017; Las Vegas, NV, États-Unis; Floyd Mayweather Jr. (à gauche) et Conor McGregor (à droite) font face…

25 août 2017; Las Vegas, NV, États-Unis; Floyd Mayweather Jr. (à gauche) et Conor McGregor (à droite) s’affrontent lors de la pesée pour le prochain match de boxe au T-Mobile Arena. Crédit obligatoire: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

plus

26 août 2017; Las Vegas, NV, États-Unis; Conor McGregor réagit suite à sa défaite au dixième…

26 août 2017; Las Vegas, NV, États-Unis; Conor McGregor réagit après sa défaite au dixième round par TKO contre Floyd Mayweather Jr. au T-Mobile Arena. Crédit obligatoire: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

plus

26 août 2017; Las Vegas, NV, États-Unis; Conor McGregor réagit avec le public avant son combat…

26 août 2017; Las Vegas, NV, États-Unis; Conor McGregor réagit avec le public avant son combat contre Floyd Mayweather Jr. au T-Mobile Arena. Crédit obligatoire: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

plus

11 juillet 2017; Los Angeles, Californie, États-Unis; Conor McGregor et le président de l’UFC Dana White écoutent…

11 juillet 2017; Los Angeles, Californie, États-Unis; Conor McGregor et le président de l’UFC Dana White écoutent Floyd Mayweather parler lors d’une conférence de presse de la tournée mondiale pour promouvoir le prochain combat de boxe Mayweather vs McGregor au Staples Center. Crédit obligatoire: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

plus

Cian Cowley et Conor McGregor comparaissent devant le Kings County Criminal Court à Brooklyn, N.Y.

NEW YORK, NY – 20 SEPTEMBRE: Conor McGregor parle aux médias lors de l’UFC 229…

NEW YORK, NY – 20 SEPTEMBRE: Conor McGregor parle aux médias lors de la conférence de presse de l’UFC 229 au Radio City Music Hall le 20 septembre 2018 à New York. (Photo de Steven Ryan / .)

plus

5 oct.2018; Las Vegas, NV, États-Unis; Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor sont séparés par Dana…

5 oct.2018; Las Vegas, NV, États-Unis; Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor sont séparés par Dana White lors des pesées pour l’UFC 229 au T-Mobile Arena. Crédit obligatoire: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

plus

LAS VEGAS, NV – 06 OCTOBRE: Conor McGregor d’Irlande est escorté hors de l’octogone…

LAS VEGAS, NV – 06 OCTOBRE: Conor McGregor d’Irlande est escorté hors de l’octogone après avoir été battu par Khabib Nurmagomedov de Russie dans leur combat de championnat UFC lors de l’événement UFC 229 à l’intérieur de la T-Mobile Arena le 6 octobre 2018 à Las Vegas , Nevada. (Photo de Harry How / .)

plus

ATLANTA, GÉORGIE – 03 FÉVRIER: Conor McGregor et Conor McGregor Jr. assister au Super Bowl LIII entre…

ATLANTA, GÉORGIE – 03 février: Conor McGregor et Conor McGregor Jr. assister au Super Bowl LIII entre les New England Patriots et les Los Angeles Rams au stade Mercedes-Benz le 03 février 2019 à Atlanta, Géorgie. (Photo de Streeter Lecka / .)

plus

Mug photo de Conor McGregor en Floride. (Département de police de Miami Beach)

.