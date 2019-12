Photos de la décennie – MMA Fighting

Mon mandat chez MMA Fighting dure depuis plus d'une décennie et c'est avec une grande fierté que je partage avec vous mes photos préférées de la décennie. Il était extrêmement difficile de tout réduire à une seule image par an, mais j'ai essayé de considérer à la fois la qualité de la photo et l'importance du combat et sa place dans l'histoire du MMA. Je ne doute pas que j'ai oublié bon nombre de vos favoris, et j'aimerais les voir dans les commentaires ici.

7 août 2010 – Après cinq rounds de lutte contre Chael Sonnen, Anderson Silva retire la soumission de dernière minute avec un étranglement triangulaire. J'adore cette photo car ils ont l'air emmêlés dans un désordre de membres.





Esther Lin, MMA Fighting

















26 juin 2010 – L'histoire est entrée dans l'histoire lorsque Fabricio Werdum est le premier à soumettre Fedor Emelianenko, et le premier à vaincre le dernier empereur depuis 2000.





Esther Lin, Strikeforce

















5 février 2011 – Anderson Silva assomme Vitor Belfort d'un coup de pied avant au visage dans l'un des KO les plus célèbres de Spider de tous les temps.





Esther Lin, MMA Fighting

















30 avril 2011 – Georges St-Pierre sort pour l'événement principal de l'UFC 129, à l'époque, la plus grande participation à un événement UFC, jamais.





Esther Lin, MMA Fighting

















24 septembre 2011 – Jon Jones donne un coup de pied à Quinton «Rampage» Jackson square dans la bouche lors de sa première défense de son titre des poids lourds légers.





Esther Lin, MMA Fighting

















19 mai 2012 – Daniel Cormier reste dans les coulisses après avoir remporté le Grand Prix Strikeforce Heavyweight contre Josh Barnett. Pendant mon séjour à Strikeforce, j'ai fait de mon mieux pour cultiver la confiance entre moi et les combattants, je voulais qu'ils sachent en quoi je pouvais avoir confiance pour capturer leurs moments avec vérité.





Esther Lin, Strikeforce

















17 novembre 2012 – Carlos Condit, de sang-froid mais toujours affamé, salue la foule pour l'encourager alors qu'il se lève du quatrième tour, prêt à entamer le dernier tour contre Georges St-Pierre dans sa candidature au titre des poids mi-moyens.





Esther Lin, MMA Fighting

















17 novembre 2012 – Cette même nuit, après la victoire de Georges St-Pierre, il siège à la conférence de presse d'après-combat au Centre Bell de Montréal, banquise contre laquelle Condit lui avait donné un coup de pied au visage.





Esther Lin, MMA Fighting

















13 avril 2013 – Cat Zingano met Miesha Tate à genoux au troisième tour de leur bataille lors de la finale de la saison 17 de The Ultimate Fighter.





Esther Lin, MMA Fighting

















6 juillet 2013 – Chris Weidman devient le champion des poids moyens de l'UFC en éliminant Anderson Silva, qui auparavant avait semblé plutôt invincible.





Esther Lin, MMA Fighting

















28 décembre 2013 – Vous pourriez appeler cela le virage au talon pour Ronda Rousey, mais cela me vient à l'esprit, ce refus de serrer la main de Miesha Tate après l'avoir battue pour la deuxième fois.





Esther Lin, MMA Fighting

















19 juillet 2014 – La foule à Dublin à l'O2 éclate alors que Conor McGregor grimpe la cage après avoir vaincu Diego Brandao. Ce fut une nuit magique pour le MMA irlandais.





Esther Lin, MMA Fighting

















5 décembre 2014 – Herica Tiburcio pleure après avoir proposé à Michelle Waterson de remporter le titre de poids atomique de l'Invicta FC.





Esther Lin, Invicta FC

















11 juillet 2015; Robbie Lawler et Rory MacDonald se regardent à la fin du quatrième tour de leur bataille épique à l'UFC 189.





Esther Lin, Sportsfile

















30 juillet 2015 – Un jour avant leur combat à l'UFC 190, Ronda Rousey et Bethe Correia se rencontrent lors des pesées où Correia crie dans le Rousey au visage de pierre.





Esther Lin, MMA Fighting

















14 novembre 2015 – Holly Holm élimine Ronda Rousey pour remettre au combattant invincible sa première défaite, pour remporter le titre des poids coq UFC.





Esther Lin, MMA Fighting

















6 mars 2016 – Un sanglant Nate Diaz et Conor McGregor se regardent, les mains pendant leur combat à l'UFC 196.





Esther Lin, MMA Fighting

















12 novembre 2016 – Conor McGregor est assis au sommet de la cage après avoir remporté le titre léger d'Eddie Alvarez, faisant de lui le premier champion-champion simultané de l'UFC.





Esther Lin, MMA Fighting

















29 décembre 2016 – Amanda Nunes, la championne des poids coq UFC, regarde la Ronda Rousey de retour de la balance à la pesée de cérémonie de l'UFC 207 en tant que lion.





Esther Lin, MMA Fighting

















3 juin 2017 – Max Holloway unifie le titre poids plume de l'UFC en battant la légende de la division, José Aldo.





Esther Lin, MMA Fighting

















12 juillet 2017 – Lors de l'arrêt à Toronto de la tournée de presse Mayweather vs McGregor, les deux hommes se rencontrent au centre de cette scène extérieure, les mains dans les directions de l'autre, plongeant la foule de capacités dans une frénésie.





Esther Lin, Réseaux Showtime

















26 août 2017 – Floyd Mayweather Jr. envoie un centre droit par Conor McGregor dans leur match de boxe.





ESTHER LIN / SHOWTIME

















4 novembre 2017 – Georges St-Pierre s'éloigne de Michael Bisping en le battant pour remporter le titre des poids moyens UFC après quatre ans d'absence du sport.





Esther Lin, MMA Fighting

















6 octobre 2018 – Conor McGregor se pavane dans une cage remplie de brouillard alors qu'il se prépare à défier Khabib Nurmagomedov pour le titre des poids légers de l'UFC.





Esther Lin, MMA Fighting

















6 octobre 2018 – Khabib Nurmagomedov pointe vers le coin de Conor McGregor, juste avant d'escalader la clôture pour entrer en mêlée après avoir vaincu The Notorious.





Esther Lin, MMA Fighting

















10 novembre 2018 – Chan Sung Jung reste inconscient après avoir été éliminé dans la dernière seconde du cinquième tour dans son combat épique contre Yair Rodriguez où il a été éliminé par un coude vers le haut.





Esther Lin, MMA Fighting

















15 décembre 2018 – Ilima-Lei Macfarlane admire les images et les sons alors qu'elle sort pour sa défense de titre de poids mouche Bellator à la Blaisdell Arena à Honolulu, Hawaï.





Esther Lin, MMA Fighting

















9 février 2019 – Israël Adesanya, qui vient d'être promu à l'événement principal ce matin-là, fait un signe de tête à Rock Lee de Naruto dans son combat contre Anderson Silva.





Esther Lin, MMA Fighting

















14 août 2019 – Nate Diaz allume un joint pendant les séances d'entraînement ouvertes pour l'UFC 241.





Esther Lin, MMA Fighting

















5 octobre 2019 – Israël Adesanya décroche le crochet le plus dévastateur dans sa défaite de Robert Whittaker pour unifier les titres UFC des poids moyens à l'UFC 243 à Melbourne, en Australie.





Esther Lin, MMA Fighting

















14 décembre 2015 – Colby Covington est assis sur le tapis en tant que champion poids welter, Kamaru Usman, s'approche de lui après l'avoir renversé une deuxième fois au cinquième tour à l'UFC 245.





Esther Lin, MMA Fighting