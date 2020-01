Photos de la journée des médias Bellator 238

Esther Lin du MMA Fighting était sur les lieux pour la journée des médias Bellator 238 au Paramount Theatre de Los Angeles, en Californie. Découvrez une galerie d’images de l’événement ci-dessous.

Julia Budd et Cris «Cyborg» Justino ont regardé





Cris «Cyborg» Justino





Julia Budd





Sergio Pettis





Juan Archuleta





Adam Borics





Henry Corrales





Darrion Caldwell





Cris «Cyborg» Justino





Cris «Cyborg» Justino





Julia Budd





Cris «Cyborg» Justino





Alfred Khashakyan

Sergio Pettis et Alfred Khashakyan





Sergio Pettis et Alfred Khashakyan





Henry Corrales regarde Juan Archuleta





Henry Corrales et Juan Archuleta





Darrion Caldwell et Adam Borics





Darrion Caldwell et Adam Borics





Julia Budd et Cris «Cyborg» Justino





Julia Budd et Cris «Cyborg» Justino





Juan Archuleta





