Photos: Holly Holm au fil des ans

Découvrez ces photos de l’ancienne championne de l’UFC Holly Holm au fil des ans

Ronda Rousey et Holly Holm

Ronda Rousey et Holly Holm

Ronda Rousey et Holly Holm

15 nov. 2015; Melbourne, Australie; Ronda Rousey (gants rouges) fait concurrence à Holly Holm (gants bleus) lors de l’UFC 193 au stade Etihad. Crédit obligatoire: Matt Roberts-USA TODAY Sports

15 nov. 2015; Melbourne, Australie; Holly Holm (gants bleus) célèbre après avoir vaincu Ronda Rousey (non illustré) lors de l’UFC 193 au stade Etihad. Crédit obligatoire: Matt Roberts-USA TODAY Sports

Kelly Ripa, Michael Strahan et Holly Holm

Holly Holm et Miesha Tate

17 juin 2017; Singapour, Singapour; Bethe Correia (gants bleus) fait concurrence à Holly Holm (gants rouges) lors de l’UFC Fight Night au Singapore Indoor Stadium. Crédit obligatoire: David G. McIntyre-USA TODAY Sports

17 juin 2017; Singapour, Singapour; Bethe Correia (gants bleus) fait concurrence à Holly Holm (gants rouges) lors de l’UFC Fight Night au Singapore Indoor Stadium. Crédit obligatoire: David G. McIntyre-USA TODAY Sports

9 juin 2018; Chicago, IL, États-Unis; Holly Holm (gants rouges) combat Megan Anderson (gants bleus) lors de l’UFC 225 au United Center. Crédit obligatoire: Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports

9 juin 2018; Chicago, IL, États-Unis; Holly Holm (gants rouges) combat Megan Anderson (gants bleus) lors de l’UFC 225 au United Center. Crédit obligatoire: Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports

9 juin 2018; Chicago, IL, États-Unis; Holly Holm (gants rouges) combat Megan Anderson (gants bleus) lors de l’UFC 225 au United Center. Crédit obligatoire: Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports

9 juin 2018; Chicago, IL, États-Unis; Holly Holm (gants rouges) bat Megan Anderson (gants bleus) lors de l’UFC 225 au United Center. Crédit obligatoire: Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports

6 juil.2019; Las Vegas, NV, États-Unis; Amanda Nunes (gants rouges) se bat contre Holly Holm (gants bleus) au T-Mobile Arena. Crédit obligatoire: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

6 juil.2019; Las Vegas, NV, États-Unis; Amanda Nunes (gants rouges) se bat contre Holly Holm (gants bleus) au T-Mobile Arena. Crédit obligatoire: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

6 juil.2019; Las Vegas, NV, États-Unis; Holly Holm (gants bleus) après sa défaite contre Amanda Nunes (non illustrée) au T-Mobile Arena. Crédit obligatoire: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

