Photos | Jon Jones est à la recherche de son combat pour le titre UFC 247 avec Dominick Reyes

Image: UFC sur Instagram

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a montré de nouvelles photos de son physique pour son combat contre Domnick Reyes à l’UFC 247 et il a l’air pris.

Dans moins de deux semaines, Jones affrontera Reyes dans sa prochaine défense de titre. Jones est une fois contre un grand favori des paris pour le combat, mais Reyes ne peut pas être radié en tant que concurrent invaincu. À cette fin, Jones a clairement mis le travail dans son camp d’entraînement, et cela se voit dans ses nouvelles photos.

Découvrez les photos que Jones a partagées de son physique sur son Instagram.

“Je déclare la victoire.”

Ce sera la première fois que nous voyons Jones entrer dans l’Octogone depuis l’UFC 239 quand il s’est faufilé devant Thiago Santos avec une victoire serrée par décision partagée. Après cette victoire, il n’y avait aucune garantie qui serait le prochain en lice pour le champion. Mais lorsque l’invaincu Reyes a éliminé l’ancien champion des poids moyens de l’UFC Chris Weidman à l’UFC Boston, l’UFC a choisi de lui donner le prochain coup de titre à 205 livres.

Jones considère clairement Reyes comme une énorme menace et il prend son camp très au sérieux. Alors que dans le passé, Jones a fait les gros titres de nombreux problèmes hors de l’Octogone, rien n’est venu pour le moment pour la lutte contre Reyes. Jones semble être entièrement concentré sur l’entraînement et la défaite de son dernier adversaire, et c’est une proposition effrayante pour quiconque dans la division des poids lourds légers.

Si Jones parvient à Reyes, il sera appelé à passer au poids lourd pour les super-combats contre le champion des poids lourds de l’UFC Stipe Miocic et son rival de longue date Daniel Cormier. Mais d’abord, Jones doit passer par Reyes à l’UFC 247, et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer qu’il est en forme de combat et prêt à lever la main encore une fois.

Êtes-vous excité de voir Jon Jones combattre Dominick Reyes à l’UFC 247?