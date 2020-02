Photos: le camion de BJ Penn ne montre aucun signe de retournement

B.J. Penn est à nouveau au centre de la controverse après avoir écrasé son camion dans un talus de sa ville natale de Hilo, à Hawaï.

TMZ a initialement signalé que Penn accélérait à un tel point que son camion s’est renversé avant de s’immobiliser devant un centre commercial. Et tandis que Penn a été libéré de l’hôpital sans blessure grave, une enquête a été ouverte sur la conduite avec facultés affaiblies.

Le représentant de Penn, Gary Levitt, est rapidement sorti pour contester les allégations d’excès de vitesse, de renversement et de conduite en état d’ivresse. Maintenant, il a fourni des photos (via MMA Fighting) du camion de BJ aux médias qui racontent une histoire beaucoup moins néfaste.

Les photos ne montrent aucun signe de renversement du camion. Au lieu de cela, les dommages semblent limités à un pneu endommagé et à certains dommages sur le côté de la voiture, ce qui fait que l’incident ressemble plus à une simple explosion de pneu qu’à un autre exemple potentiel de Penn en colère.

Le temps de Penn dans les gros titres au cours des dernières années s’est principalement concentré sur des histoires assez négatives. Il a participé à une bagarre dans un bar qui l’a vu assommé sur le trottoir. Plus tard, des images de ce combat ont fait surface, entraînant l’annulation de son prochain combat par le président de l’UFC, Dana White, et la résiliation de son contrat. Il y a également eu des allégations inquiétantes de violence physique et sexuelle de la part de la mère de son enfant alors que les deux traversent une vilaine bataille pour la garde (que Penn a nié).