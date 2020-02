PHOTOS | Phil Baroni, Ross Pearson et d’autres combattants montrent leurs pires blessures liées au combat

Image via @rosstherealdeal sur Instagram (photographe non répertorié)

L’ancien champion de boxe WBO Chris Algieri s’est récemment rendu sur Instagram pour montrer des dégâts faciaux désagréables subis lors d’un combat. Ce message d’Algeri a incité plusieurs autres combattants, y compris les vétérans de l’UFC Phil Baroni et Ross Pearson, à partager quelques photos de leurs pires dégâts liés au combat.

«Alors tu veux être un combattant… tu es sûr? Les gens «veulent» beaucoup de choses mais ils n’ont aucune idée de ce qu’il faut pour y arriver », a écrit Algieri dans son article.

«Gagner est amusant. Le succès ne gagne pas. Le succès consiste à prendre l’habitude de gagner et de gagner lorsque les chances sont contre vous. Le succès fait mal. La route du succès fait encore plus mal. Sur le chemin, vous échouerez, encore et encore… et encore. Les vainqueurs, les Champions, ont de l’endurance – pas de l’endurance physique – de l’endurance spirituelle. L’esprit et la volonté qui ne s’estompent pas. L’acte de se présenter et la capacité de continuer à se présenter va très loin. Vous n’échouez jamais vraiment jusqu’à ce que vous abandonniez. Les ecchymoses s’estompent, les coupures guérissent, les cicatrices deviennent des rappels lointains… assurez-vous que les résultats correspondent à l’effort et que l’effort en vaut la peine. Si vous voulez vraiment réussir, ça va faire mal. “

À partir de là, des combattants comme Baroni, Pearson et l’ancien talent de Muay Thai ONE Championship Stergos Mikkios sont tous intervenus avec des photos et des messages similaires.

“J’ai utilisé ma photo et le mot de Chris”, a écrit Baroni dans la légende de son message. «Cela semblait tout simplement parfait. Certains gars se battent pour vivre et d’autres vivent trop pour se battre. Tout le monde peut avoir quelques combats. Tout le monde peut monter sur le ring. C’est très différent que d’en faire une carrière. Et se battre pour le long terme. “

“Donc, vous voulez être un combattant … inspiré par mon homme @chris_algieri.”

“Vous voulez être un combattant de Muay Thai?”, A écrit Mikkios. “C’est bien, attendez-vous aux coudes.”

Il suffit de dire que ces photos de Chris Algieri, Phil Baroni, Ross Pearson et Stergos Mikkios montrent que les combats – que ce soit la boxe, le MMA ou le Muay Thai – sont un moyen difficile de gagner sa vie.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/6/2020.