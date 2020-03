Photos: Randa Markos au fil des ans

Découvrez ces photos de Randa Markos, une paille féminine de l’UFC au fil des ans

19 févr.2017; Halifax, NS, Canada; Carla Esparza (gants rouges) combat Randa Markos (gants bleus) lors de l’UFC Fight Night au Scotiabank Center. Crédit obligatoire: Tom Szczerbowski-USA TODAY Sports

Randa Markos

19 févr.2017; Halifax, NS, Canada; Carla Esparza (gants rouges) combat Randa Markos (gants bleus) lors de l’UFC Fight Night au Scotiabank Center. Crédit obligatoire: Tom Szczerbowski-USA TODAY Sports

4 août 2017; Mexico, Mexique; Randa Markos (L) d’Irak et Alexa Grasso (R) du Mexique s’affrontent lors de la pesée de l’UFC Fight Night à l’intérieur du W à Mexico. Crédit obligatoire: Miguel Tovar-USA TODAY Sports

Randa Markos

Randa Markos

22 sept. 2018; São Paulo, Brésil; Randa Markos (gants rouges) combat Marina Rodriguez (gants bleus) lors de l’UFC Fight Night à Ginasio do Ibirapuera. Crédit obligatoire: Jason Silva-USA TODAY Sports

23 mars 2019; Nashville, TN, États-Unis; Randa Markos (gants rouges) bat Angela Hill (gants bleus) lors de l’UFC Fight Night à Bridgestone Arena. Crédit obligatoire: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports

23 mars 2019; Nashville, TN, États-Unis; Randa Markos (gants rouges) bat Angela Hill (gants bleus) lors de l’UFC Fight Night à Bridgestone Arena. Crédit obligatoire: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports

23 mars 2019; Nashville, TN, États-Unis; Randa Markos (gants rouges) bat Angela Hill (gants bleus) lors de l’UFC Fight Night à Bridgestone Arena. Crédit obligatoire: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports

23 mars 2019; Nashville, TN, États-Unis; Randa Markos (gants rouges) bat Angela Hill (gants bleus) lors de l’UFC Fight Night à Bridgestone Arena. Crédit obligatoire: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports

23 mars 2019; Nashville, TN, États-Unis; Randa Markos (gants rouges) bat Angela Hill (gants bleus) lors de l’UFC Fight Night à Bridgestone Arena. Crédit obligatoire: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports

23 mars 2019; Nashville, TN, États-Unis; Randa Markos (gants rouges) bat Angela Hill (gants bleus) lors de l’UFC Fight Night à Bridgestone Arena. Crédit obligatoire: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports

6 juil.2019; Las Vegas, NV, États-Unis; Randa Markos (gants bleus) avant son combat contre Claudia Gadelha (non illustré) au T-Mobile Arena. Crédit obligatoire: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

6 juil.2019; Las Vegas, NV, États-Unis; Claudia Gadelha (gants rouges) se bat contre Randa Markos (gants bleus) au T-Mobile Arena. Crédit obligatoire: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

6 juil.2019; Las Vegas, NV, États-Unis; Claudia Gadelha (gants rouges) se bat contre Randa Markos (gants bleus) au T-Mobile Arena. Crédit obligatoire: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

