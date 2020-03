Photos: vitrine du Bellator 2020 à New York

Par: MMA Junkie Staff |

9 mars 2020 21 h 25

Découvrez ces photos de la vitrine Bellator 2020 au siège de Viacom à New York, où des combattants des plus grands combats à venir de la promotion ont été présentés et affrontés – y compris Emmanuel Sanchez contre Daniel Weichel (Bellator 241 le 13 mars), Ryan Bader contre Vadim Nemkov (Bellator 242 le 9 mai), Gegard Mousasi contre Douglas Lima (Bellator 242), James Gallagher contre Cal Ellenor (Bellator Europe 8 le 16 mai), Michael Chandler contre Benson Henderson (Bellator 244 le 6 juin), AJ McKee contre Darrion Caldwell (Bellator 244) et Peter Queally contre Patricky Freire (Bellator Dublin le 3 octobre)

.