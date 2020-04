Pic: Cette affiche de l’événement UFC «Fight Island» est incroyable, avec «Le fantôme de Ben Askren»

Le monde du MMA a connu des temps difficiles récemment avec la situation actuelle du COVID-19 et l’annulation de l’UFC 249, mais il y a de la lumière au bout du tunnel.

Après avoir joué notre rôle et aidé à aplatir la courbe des coronavirus avec le reste du monde, l’UFC cherchera à revenir à l’action et à lancer certains des meilleurs combats imaginables. C’est parce que le président de l’UFC, Dana White, est en train de construire une “Fight Island” officielle quelque part au milieu de l’océan, qui ressemble hilarante à quelque chose d’un film de Bruce Lee.

Heureusement, une affiche d’événement a déjà été réalisée pour l’UFC «Fight island». Cela peut ressembler à une carte de sélection Coachella, mais c’est tout simplement incroyable. Jetez un coup d’œil à la courtoisie de la personnalité de Twitter, Ariel Helvani, qui a son propre match sur la portion de samedi de la carte UFC «Fight Island» avec Nemesis arch et journaliste ESPN, Ariel Helwani.

Nous savons que c’est bizarre, mais de quoi d’autre devons-nous parler?

Blague à part, il y a de très bons affrontements sur cet événement de trois jours. Il semble un peu dangereux d’organiser Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson au Jour 1, étant donné que le match n’a pas réussi à se matérialiser cinq fois tout aussi décevants, mais ce serait une sacrée manière de commencer les festivités de «Fight Island».

Les fans de combat peuvent également voir deux séries de combats de trilogie le jour 2, alors que Stipe Miocic affronte Daniel Cormier pour le titre des poids lourds et Amanda Nunes défend sa couronne de poids coq féminin contre la championne de poids mouche Valentina Shevchenko. Le Jour 3 présentera un match revanche entre la reine des poids paille de l’UFC Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk, le retour d’Anthony “Rumble” Johnson, et se terminera par une confrontation légère entre Conor McGregor et Justin Gaethje.

Espérons juste que personne ne finira vraiment par se nourrir des requins.

Dans le cas où vous n’êtes pas satisfait des confrontations déjà discutées, consultez quelques attractions plus intéressantes de “Fight Island” ci-dessous:

Que dites-vous, Maniacs? Est-ce que cet événement UFC «Fight Island» de trois jours vaudrait le chaos et les reports récents?

Sonnez!