Pic: Cowboy Cerrone Budweiser peut tomber à temps pour l’UFC 246

“Cowboy” a trouvé son Clydesdale.

Le vétéran de longue date de l’UFC, Donald Cerrone, a reçu sa propre boîte Budweiser avant son principal événement UFC 246 à la carte contre Conor McGregor, qui a lieu ce samedi. nuit (18 janvier 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

McGregor, bien sûr, a fait des nouvelles de l’alcool ces dernières années pour développer le bon whisky irlandais n ° 12, que je n’ai pas encore essayé (je déteste le whisky), mais je peux vous dire que j’ai eu beaucoup de Budweisers de ma journée (merci, collège ) et bien, ils font le travail.

Tailgating, frat parties, invités que vous ne voulez pas avoir, etc.

«Je veux que tous les cols bleus de la classe ouvrière américaine sachent que je me bats pour eux», lit-on dans la boîte. «Les gens me demandent:« Pourquoi ne prenez-vous pas de congé? »Mais la classe ouvrière ne prend pas de congé. Ils travaillent tous les jours. C’est aussi ce que je fais. Je veux qu’ils sachent qu’il y a de l’espoir, et je suis là comme eux. »

Regarde:

Cerrone, 36 ans, peut acheter beaucoup de Budweiser avec le sac à main de 2 millions de dollars qu’il aura en banque à l’UFC 246, mais quelque chose me dit que “Cowboy” est plus intéressé par la rupture d’une séquence de deux défaites dans laquelle il a terminé deux fois.

Quant à McGregor, il n’est pas étranger à Budweiser, ayant été pincé pour une publicité interdite depuis lors, selon les critiques, qui encourageait la consommation d’alcool chez les mineurs. En parlant de marketing d’exclusion, je me demande ce que les pauvres gars de Modelo doivent penser de tout ce Hullaballoo d’avant-combat.

De bas en haut!

