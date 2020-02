Pic: Houston consacre une fresque à Derrick Lewis, peint-il Ilir Latifi à la place?

Derrick Lewis, la machine à briser les poids lourds d’Ultimate Fighting Championship (UFC), est une grosse affaire au Texas, où il a non seulement sauvé un tas d’enfants des eaux des inondations causées par les ouragans, mais a également séduit ce type de matelas qui a pris un bain dans le monde 2019 Séries.

C’est pourquoi “Black Beast” a été honoré de sa propre peinture murale à Houston, mais je ne peux m’empêcher de me demander si l’artiste chargé de gérer la ressemblance a mélangé la feuille de combat de l’UFC 247 et peint son adversaire, Ilir Latifi, à la place.

Regarde:

Photo par Josh Hedges / Zuffa LLC via .

Lewis et Latifi entrent en guerre contre la carte principale UFC 247 à la carte ce samedi. nuit (8 février 2020) à l’intérieur du Toyota Center de Houston (découvrez leur combat ici).

