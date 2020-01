Pic: JoJo Diaz a éclaté, marqué des lèvres de Rocky Horror lors de la victoire sur Tevin Farmer (NSFW)

Joseph Diaz a battu Tevin Farmer pour devenir le IBF Super Featherweight Champion lors de l’événement de boxe de la nuit dernière à Miami, améliorant son record à 31-1 avec 15 KO. En plus de sa nouvelle ceinture brillante, “JoJo” est également rentré chez lui avec une paire de lèvres Rocky Horror sur son dôme.

Voici de plus près:

Photo de Michael Reaves / .





































Photo de Michael Reaves / .

Et pour référence:

Si vous pensez, “Wow ce post est stupide”, je vous rappellerai que c’est vendredi et nous n’avons pas d’événements UFC ou Bellator ce week-end, alors donnez-moi de la corde.

“Cette merde est moche comme l’enfer”, a déclaré Diaz après le combat (via Bad Left Hook). «Je savais que c’était assez mauvais une fois qu’il avait commencé à fuir, mais c’était un combat de championnat. Je suis un guerrier, mec. C’était ma seule opportunité et j’ai dû en profiter. Je ne voulais pas changer le plan de match. J’ai gardé mon sang-froid et ma confiance dans mon coin. Tevin Farmer est un enfer d’un combattant, les gars. Je le remercie de m’avoir donné cette opportunité, et je sais que nous allons avoir un match revanche, nous allons donc le reculer. “

Un angle différent:

