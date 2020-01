Pic: Jorge Masvidal remporte un Grammy Award et taquine le deuxième album ‘Don’t Be A Beta’

La nuit dernière a été une grande soirée dans le monde du divertissement.

Non seulement la WWE a organisé son événement annuel “Royal Rumble” à la carte (PPV), mais le secteur de la musique a remis ses prix les plus prestigieux aux Grammys, et à l’insu de la plupart des fans de l’UFC, Jorge Masvidal est rentré chez lui avec un trophée.

“Honoré d’avoir reçu un Grammy pour mon hit”, a écrit Masvidal sur Twitter. “Merci à tous ceux qui apprécient mon travail et restez à l’écoute pour le prochain album,” Don’t Be a Beta “avec deux titres à succès” Too Much Man For You “et” Who “.”

Le vrai gagnant était Dan Smyers, ainsi que Shay Mooney du groupe «Dan + Shay».

L’ancien double champion de l’UFC, Conor McGregor, était également présent aux Grammys, qui a réagi à l’annonce du décès du grand joueur de basket-ball Kobe Bryant plus tôt dans la journée. “Notorious” était là parce que … il est célèbre, je suppose.

“Pour moi, la première fois que je suis venu en Amérique, Kobe était l’une des grandes stars et l’un des hommes qui ont sauté le pas”, a déclaré McGregor. «Nous ne comprenons pas vraiment trop le basket-ball (en Irlande), mais Kobe – sa star transcende le sport et un grand homme. J’aurais adoré le rencontrer. C’est une journée très triste. “

Masvidal et McGregor ne sont pas réservés pour le moment, mais ils verront probablement des actions dans les prochains mois, peut-être les uns contre les autres. Sinon, “Gamebred” reste en tête d’une liste très courte pour se battre pour le titre des poids mi-moyens, tandis que “Notorious” pourrait se mériter un deuxième tir à l’or léger.