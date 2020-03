Pic: Khabib vs Ferguson sera hors de ce monde

Photo de Chris Unger / Zuffa LLC

Oui, c’est une lente journée de nouvelles.

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, est catégorique: le très attendu combat pour le titre léger de l’UFC 249 entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, qui doit se dérouler le 18 avril 2020, se poursuivra malgré la fin des affaires. arrêtez-vous pour le mois prochain.

Pourtant, même si cela signifie aller dans un autre pays et organiser le combat à huis clos, White and Co. sont déterminés à mener ce qui est l’un des combats de titre les plus attendus de l’histoire du sport. Et si cela signifie aller sur la lune pour éviter que ce combat ne soit annulé une cinquième fois, alors tant pis.

Cependant, je suis sûr que ce n’est pas l’endroit que Khabib avait en tête.

Blague à part, la réalité d’hier n’est pas nécessairement celle de demain, car les interdictions de voyager imposées, les fermetures de villes et les restrictions mondiales dues à la pandémie de Covid-19 ont rendu difficile le fonctionnement normal de presque tout.

Et puisque New York s’est déjà déclaré hôte potentiel, l’UFC devra faire des heures supplémentaires si elle prévoit de livrer cette fois-ci.