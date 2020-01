Pic! L’affiche officielle de l’UFC 247 tombe pour «Jones contre Reyes» en février à Houston

Après avoir publié une affiche de combat moins que spectaculaire pour le retour tant attendu de Conor McGregor dans l’Octogone ce mois-ci lors de l’UFC 246 contre Donald Cerrone, la promotion vient peut-être de se racheter après la publication de l’illustration officielle de l’UFC 247, qui devrait disparaître le 8 février en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur de Toyota Center à Houston, Texas.

La tête du peloton est un combat pour le titre des poids lourds légers entre le champion actuel et le grand Jon Jones et le concurrent invaincu Dominick Reyes. C’est un combat énorme pour les deux hommes, alors que Jones essaie de vider la division des 205 livres avant de passer aux poids lourds et que Reyes vise à renverser le monde du MMA en route pour réclamer l’or à l’UFC.

Le mélange sera complété par un combat pour le titre des poids mouches entre la championne actuelle Valentina Shevchenko et l’attaquante montante Katlyn Chookagian. Shevchenko est la cote de la favorite pour conserver sa ceinture après avoir remporté ses quatre premiers combats à 125 livres, dont trois victoires de combat pour le titre et une victoire décisive contre Joanna Jedrzejczyk. Quant à Chookagian, elle apportera un dossier promotionnel 6-2 dans la cage alors qu’elle essaie de marquer l’un des plus gros bouleversements de 2020.

Des affrontements supplémentaires non représentés sur l’affiche de combat UFC 247 ci-dessus incluent un affrontement entre Derrick Lewis et Ilir Latifi, une affaire de poids coq opposant Jimmie Rivera au Marlon Vera chauffé au rouge et une affaire de poids plume avec des bagarreurs testés au combat Mirsad Bektic et Dan Ige .

