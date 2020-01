Pic! McGregor a remis 50 000 $ de bonus UFC 246 lors du dîner avec Dana White, Lorenzo Fertitta

L’ancien champion de l’UFC en deux divisions, Conor McGregor, a livré la marchandise le week-end dernier à l’UFC 246 lorsqu’il a lancé le légendaire vétéran Donald “Cowboy” Cerrone via TKO à seulement 40 secondes du premier tour.

Étant donné qu’il s’agissait du premier combat de McGregor en plus de 15 mois et de son troisième combat en carrière à 170 livres, les résultats étaient assez choquants, même pour le plus grand des fans de «Notorious». C’est parce que Cerrone est l’un des combattants les plus éprouvés en MMA aujourd’hui et possédait certaines compétences que McGregor ne possédait pas. Mais avec l’explosion rapide de McGregor hors de la porte, Cerrone a eu peu de choses à travailler. Il a enfermé et McGregor a bondi au sommet pour l’une des victoires les plus faciles et les plus dominantes de sa carrière.

À la fin de son événement principal, McGregor a reçu l’un des cinq bonus de performance de la nuit à l’UFC 246. La superstar irlandaise avait 3 millions de dollars de salaire garanti sur lesquels se rabattre – ainsi que son salaire auto-proclamé de 80 millions de dollars – mais c’était agréable de voir l’argent supplémentaire couler.

McGregor, qui est resté à Vegas après sa victoire de retour à l’UFC 246, a fini par collecter sa prime de 50000 $ lors d’un récent dîner avec le président de l’UFC Dana White et l’ancien PDG de la société Lorenzo Fertitta. Les trois hommes étaient là pour discuter des affaires et probablement de la prochaine décision de McGregor, mais cela n’a pas empêché White de sortir de l’argent dur et de le donner à la plus grande star de l’UFC.

Découvrez les photos ci-dessous publiées par McGregor via Instagram:

“Bonne journée nationale du café irlandais! Découvrez @properwhiskey pour notre recette de cette boisson incroyable. Quelle combinaison », a écrit McGregor.

Le Mac Life a confirmé plus tard que l’argent était en fait le bonus post-combat UFC 246 de McGregor.

Bien que 50 000 $ ne suffisent pas à faire bouillir le sang de McGregor ces jours-ci, l’échange d’argent reste important. Cela marque essentiellement le retour de Conor McGregor, ce qui signifie que de plus grandes entreprises pour l’UFC et l’ESPN vont de l’avant.

