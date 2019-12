Pierre Daguzan se demande s'il est négligé par Cass Bell

HONOLULU – Pierre Daguzan est né en France, a vécu en Chine et y a combattu en Inde et en Alaska. Il peut donc sembler un peu étrange que maintenant il est hawaïen.

Daguzan a rencontré sa femme quand il était en Chine, et quand elle a voulu retourner dans son Hawaï natal, ils ont fait le pas. Cela a peut-être été la meilleure chose pour sa carrière de MMA, compte tenu du type de partenaires d'entraînement qu'il avait depuis lors, y compris l'ancien champion des poids plumes de l'UFC, Max Holloway.

Cela signifiait également que Daguzan (5-3 MMA, 0-0 BMMA) pourrait participer aux essais libres de Bellator à Hawaï plus tôt cet automne. Il était l'un des 10 combattants à gagner un coup avec la promotion et vendredi, il affrontera Cass Bell (4-0 MMA, 4-0 BMMA) au Bellator 235 («Bellator et USO Present: Salute the Troops 2019») , qui a lieu au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. La carte principale est diffusée sur Paramount et diffuse sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Bell est l'un des combattants locaux de Bellator et est un espoir très vanté à 4-0. Daguzan n'est qu'à 5-3, mais il a averti de ne pas laisser ces chiffres tromper personne – en particulier son adversaire.

Pour entendre Daguzan sur le combat de vendredi, consultez l'interview complète ci-dessus.

