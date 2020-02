Pieter Buist veut remporter le titre après la victoire de Folayang

Pieter Buist a bouleversé Manille quand il est intervenu à court préavis et a battu l’ancien double champion léger ONE Eduard Folayang à “ONE Championship 107: Fire & Fury.”

Maintenant, après avoir aidé à garder la carte intacte en intervenant pour faire face au favori des fans philippins, il veut que ONE le rembourse en lui donnant un coup de titre.

Vendredi dernier, la victoire par décision partagée de Buist contre Folayang sur la carte principale au Mall of Asia Arena, était sa deuxième commande consécutive à court préavis. Il a poursuivi sa victoire sur Tony Caruso lors de sa précédente sortie avec la plus grande victoire de sa carrière au championnat ONE.

«J’ai gagné le combat. Je pensais que c’était bizarre que ce soit divisé, mais je suis heureux d’avoir gagné », a-t-il déclaré par la suite. «Ce fut vraiment un honneur de le combattre. C’est une légende, c’est un ancien champion, et pour moi, c’était un énorme pas en avant. »

Maintenant, après avoir remporté une victoire aussi importante après une convocation à court terme, Buist pense qu’il a fait assez pour mériter une chance de remporter l’or au championnat.

«J’ai aidé l’entreprise deux fois parce que mon dernier combat à Jakarta était sur préavis de trois semaines. Mais j’aime UN. Ils sont comme une famille pour moi, et si je peux les aider, je le ferai toujours – mais pas trop », a-t-il déclaré.

«Je suis sur une séquence de huit victoires consécutives. J’ai 15-4 ans. Que veulent ils de plus? Je suis venu dans mon dernier combat, c’était contre un combattant invaincu avec un préavis de trois semaines. Maintenant, avec un préavis de deux semaines contre une légende et un ancien champion, j’ai maintenant le droit de me vanter. Je veux le champion. Je cherche le champion. C’est ce que je veux, et c’est ce que je pense mériter. »

Le titre ONE léger est actuellement détenu par Christian Lee, qui a également remporté le titre ONE grand prix l’an dernier. La division des poids légers regorge de prétendants, avec le retour du Russe Timofey Nastyukhin, qui a infligé à Eddie Alvarez une défaite par élimination directe lors des débuts de l’ancien champion de l’UFC et du Bellator ONE, en tentant également de remporter un titre à son retour de blessure.

Un autre homme cherchant à se positionner pour tenter de remporter le titre est l’ancien champion des poids plumes Marat Gafurov, qui se rend dans la division des poids légers pour affronter le concurrent moldave invaincu Iuri Lapicus lors de “ONE Championship 108: Warrior’s Code” vendredi.

.