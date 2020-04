Plan COVID-19 de Dana White: deux mois de combats hebdomadaires sur le site de l’UFC 249, une île privée, et Joe Rogan

Comme la plupart des États-Unis et du monde ont mis en place des abris pour empêcher la propagation du coronavirus, le calendrier de l’UFC reprend à partir de l’UFC 249.

C’est selon le président de l’UFC Dana White, qui a décrit un plan audacieux qui comprend des combats hebdomadaires, une île privée et un commentateur de longue date de l’UFC, Joe Rogan.

Dans une interview lundi avec TMZ, qui faisait suite à l’annonce de la nouvelle vedette de l’UFC 249 et de la dernière carte de 12 combats pour l’événement à la carte du 18 avril, White a gardé le lieu de l’événement secret, comme il l’a depuis depuis des questions de sa viabilité tourbillonnait dans les médias. Mais il a dit que le lieu était fixé et qu’il «s’installait ici» pendant deux mois.

“Nous allons pomper des combats chaque semaine”, a déclaré White.

White a déclaré que la maison temporaire de l’UFC accueillera des combattants basés aux États-Unis qui ne sont pas empêchés de voyager à l’intérieur du pays, contrairement à plusieurs combattants internationaux qui ont été exclus de l’événement du 18 avril parce qu’ils n’étaient pas en mesure de voler aux États-Unis.

Pour ces combattants, a déclaré White, ils se retrouveront dans un lieu plus proche des films d’action que le plan réel d’une promotion de combat de plusieurs milliards de dollars.

“Je suis également à un ou deux jours de la sécurisation d’une île privée”, a déclaré White. “J’ai une île privée que j’ai sécurisée. Nous faisons installer l’infrastructure maintenant, donc je vais aussi commencer à faire des combats internationaux avec des combattants internationaux. Parce que je ne pourrai pas envoyer des combattants internationaux, tous aux États-Unis, donc j’ai une île privée et je vais commencer à les faire voler sur l’île privée et à faire des combats internationaux à partir de là. … Nous avons tous nos propres avions et tout. »

Un combattant international que White ne conteste pas est le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, la victime la plus en vue de la fermeture de la pandémie. Nurmagomedov a déclaré qu’il n’était pas en mesure de voyager depuis sa Russie natale pour se battre avec Tony Ferguson après avoir été exclu d’Abu Dhabi, dont il a déclaré que la promotion était initialement ciblée comme lieu de l’UFC 249.

Nurmagomedov s’est défendu contre les critiques qui pensaient qu’il devrait braver la pandémie mondiale pour la lutte. Et contrairement à plusieurs occasions où les têtes d’affiche à la carte ont été rayées à la dernière minute, White est allé battre son champion.

“Khabib a été pris au milieu de cette chose alors que le monde continuait de changer, de jour en jour, et j’essayais de réserver des salles”, a déclaré White. “Ce n’est pas la faute de Khaib – ce n’est la faute de personne. C’est quelque chose que vous ne pourriez jamais préparer, planifier ou même rêver que tout cela soit possible. »

Nurmagomedov n’a pas été la seule cible des critiques. De nombreux médias ont appelé la précipitation de l’UFC à reprendre les affaires comme un exercice téméraire et dangereux, citant des experts médicaux qui ont exhorté le public à se mettre à l’abri pour éviter la propagation du virus hautement contagieux.

White a alternativement défendu le dossier de sécurité de sa promotion et attaqué ses détracteurs. Mais pour la première fois depuis qu’il a abordé la menace des coronavirus, il a semblé indiquer que la promotion testerait rigoureusement toutes les personnes impliquées dans l’événement, qui n’inclut pas les spectateurs.

Le type exact de test qui sera utilisé reste incertain pour le moment. Alors que le coronavirus s’est propagé, les États-Unis ont pris du retard sur les autres pays du premier monde en ce qui concerne la disponibilité et la précision des tests. Mais le promoteur a déclaré que tout le monde lors de l’événement serait protégé.

“Tout le monde va être pré-testé et testé et testé”, a déclaré White. «Nous allons nous assurer que des athlètes en bonne santé à 100%, des commissaires sportifs sains, des juges sains, des arbitres, mon équipe de production, que tout le monde là-bas soit en bonne santé. Nous allons nous assurer que tout le monde est en sécurité avant, pendant et après les combats. “

Les préoccupations de sécurité semblaient être au centre de la position de Rogan sur les commentaires à l’UFC 249 quand il a dit “ce ne sera pas moi”. Mais White a dit que ce n’était pas vraiment ce que la personnalité de la diffusion populaire voulait vraiment dire.

“Ils l’ont entendu écrire sur un podcast, alors ils commencent à écrire des histoires sur le podcast qui sont pleines de merde”, a-t-il dit. “Rogan sera là.”

Lundi soir, la promotion est en cours avec les combattants de changement de réservation qui ont été exclus de la carte UFC 249 initialement prévue ou qui étaient prévus pour de futurs événements. Plusieurs managers et combattants du MMA auxquels MMA Fighting s’est entretenu ne savaient toujours pas où ils se battaient. Mais ils n’avaient pas l’intention de passer à côté.