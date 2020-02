plus d’informations sur votre récente visite

Nous avons récemment annoncé que Tito Ortiz Il a visité le WWE Performance Center à Orlando avec l’intention de faire un premier pas vers devenir un combattant de cette entreprise. Maintenant, nous avons plus d’informations sur la façon dont tout s’est passé.

Verrons-nous Tito Ortiz à la WWE?

Pour commencer, PWInsider signale:

“On nous a dit que la visite d’Ortiz devait avoir lieu une réunion d’introduction qui a duré plusieurs jours afin que les deux parties puissent se connaître et voir s’ils pouvaient travailler ensemble“.

Et WrestlingNews.co ajoute:

“Ortiz a reçu des éloges au WWE Performance Center pour leur éthique de travail et leur attitude. »

Il est à noter que ce second médium indique que la légende du MMA pourrait bientôt avoir un match officiel dans l’empire McMahon. Cependant, cela semble assez exagéré étant donné qu’il vient de commencer l’entraînement. En fait, à notre connaissance, il n’a pas encore signé de contrat.

Mais nous ne parlons pas non plus de cela, mais du fait qu’une «carrière» commence en tant que combattant et pas prêt pour un combat; Peu importe votre expérience en tant que combattant. Cependant, si les deux parties parviennent à un accord, ce que nous supposons se produira, tôt ou tard fera ses débuts chez les personnes impliquées.