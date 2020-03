Plusieurs combattants annoncent l’annulation et le report d’anciens combats de l’UFC à Londres

N’étant plus à Londres, le prochain spectacle de l’UFC, prévu pour le 21 mars, peine à rester intact.

La promotion a annoncé samedi que l’événement de la semaine prochaine, initialement facturé comme UFC London, a été déplacé au milieu des préoccupations concernant le coronavirus avec un emplacement à déterminer. Compte tenu du fait que le gouvernement américain a étendu l’interdiction de voyager au Royaume-Uni et en Irlande, cela a laissé les combattants et les fans confus quant à la façon dont l’émission se déroulera, le cas échéant.

Le président de l’UFC, Dana White, n’a donné aucune indication que le spectacle devait être annulé, mais plusieurs combattants se sont rendus sur les réseaux sociaux dimanche pour annoncer que leurs combats sont soit interrompus, soit reportés.

Les Flyweights Ashlee Evans-Smith et Molly McCann ont commenté sur leurs histoires Instagram que leur combat ne se produirait pas samedi prochain.

“Je suis à Londres depuis environ deux jours, seulement 24 heures sur le terrain”, a expliqué Evans-Smith. “Mais de toute façon, combattez, reporté, tout ce que je sais vraiment, c’est que je dois retourner en Californie hier, donc je vous tiendrai au courant.”

McCann s’est également exprimé dans une histoire Instagram, qualifiant la situation de «mentale».

“Donc, ça a été une période mentale pour nous tous les combattants à Londres et sur la carte de Londres et ce n’est pas encore fini – aucun de nous ne sait vraiment ce qui se passe, seulement que j’ai vu mon adversaire rentrer à la maison, sur son Instagram”, McCann m’a dit. «Donc, à tous ceux qui continuent de me demander ou qui veulent savoir ce qui se passe, je ne sais toujours pas, mais elle dit que le combat est terminé et qu’il est reporté à une date ultérieure, dont je n’ai aucune idée, mais je vous garde simplement mis à jour.”

Marc Diakiese, qui devait combattre l’ancien champion des Cage Warriors Jai Herbert dans un combat léger, a également annoncé que son combat avait été annulé.

«Malheureusement, mon combat a été annulé! J’ai passé de l’argent et des mois loin de chez moi à me préparer, mais en raison du #Coronavirus UFC London, ça ne se fera pas.

«Évidemment, la santé passe avant tout, j’espère que tout le monde reste en sécurité à la maison avec sa famille.»

Un combat de poids plume entre Lerone Murphy et Gabriel Benitez semble également être éteint alors que Murphy a annoncé l’annulation via Instagram.

Dévasté d’annoncer que mon combat a été annulé en raison de l’éclosion corona. 1 semaine loin de la nuit de combat. Après 2 voyages en Thaïlande et d’innombrables heures dans la salle de gym. C’était le meilleur que j’ai jamais ressenti en me battant mentalement et physiquement. Espérons que tout cela s’éclaircira bientôt et nous serons tous de retour au travail!

Le poids welter invaincu Shavkat Rakhmonov devait faire ses débuts à l’UFC samedi prochain, mais cela ne se produira pas selon un membre de son équipe qui a écrit sur Twitter que Rakhmonov a découvert à l’aéroport que la carte était déplacée alors qu’il se dirigeait vers Londres et qu’il n’a pas de visa requis pour voyager aux États-Unis

Rakhmonov devait combattre Bartosz Fabinski.

Danny Roberts a également annoncé qu’il était hors de son combat co-principal poids welter avec Nicolas Dalby. Il a publié une déclaration sur Instagram à la suite d’un premier rapport d’Express.co.uk.

Je suis sûr que tout le monde a déjà entendu la nouvelle, mais c’est avec frustration que je peux confirmer que mon combat prévu le 21 mars 2020 à l’UFC Londres ne se poursuit plus. Après de nombreux mois à l’étranger, du temps passé loin de la famille et tous les autres sacrifices associés à la compétition avec l’élite, il va sans dire que ma frustration personnelle est à un autre niveau en ce moment. J’ai travaillé dur toute ma vie pendant ces moments et, en particulier à la lumière des événements de l’année dernière, j’étais pleinement concentré sur la création d’un spectacle inoubliable pour les fans lors du co-événement principal de cette année. Je vis et respire les combats. J’adore jouer pour les fans. J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que ce combat ait lieu. Cependant, cela est complètement hors de mon contrôle et je reconnais que la santé et la sécurité des 20 000 personnes qui seraient dans l’O2 Arena samedi soir est primordiale. Par conséquent, malgré la déception généralisée, si retarder ou déplacer la compétition protège les gens, cela en vaut la peine à 100%. La vie est une question de perspective et en cette période de folie, j’exhorte tout le monde à passer du temps de qualité avec leurs proches – c’est certainement ce que je vais faire. Combattons ce virus ensemble (mais en groupes de 500 personnes maximum). À bientôt, combattez les fans ✌ ❤️ #UFC #UFCEurope #UFCLondon #TeamChocolate #MixedMartialArts #UKMMA #SanfordMMA

MMA Fighting continuera de mettre à jour ce message à mesure que d’autres annulations ou reports seront annoncés.