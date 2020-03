Podcast à déduction en deux points (Ep.5): aperçu de l’UFC 248 (et l’UFC est la WWE)

Le podcast Two Deduction revient avec un épisode qui va probablement énerver la plupart des gens.

Matt parle de l’UFC 248 et de la façon dont l’UFC doit s’internationaliser pour obtenir des stars, ce qui pourrait nuire à leur public américain «décontracté». Matt parle également de la façon dont MMA et Pro Wrestling sont exactement la même chose et comment vous devez vous taire pour que ce soit différent. Si vous vouliez l’aimer, il pourrait vous perdre dans son plan pour sauver Monday Night Football et faire de l’UFC une plus grande entreprise au box-office.

Stephanie Sottile rejoint Matt pour une autre série de Science vs. Probability alors qu’ils prédisent les combats pour l’UFC 248. Steph est également rejointe par son partenaire de comédie Harry Terjanian pour la première édition de “Fights For Plugs” où le duo de comédies de sketch est obligé de regarder Yoshihiro Takayama et le classique PRIDE Brawl de Don Frye.

Prendre plaisir!