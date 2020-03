Podcast de déduction en deux points (Ep. 6): problèmes de coronavirus, hématomes pulsés, et plus encore!

Matt Ryan et le podcast Two Point Deduction reviennent cette fois de la côte ouest alors que Matt est sur la route! Dans cette édition audio du pod, Matt décompose ses réflexions sur l’UFC 248, l’hématome pulsatoire de Joanna Jedrzejczyk, et comment un combat entre deux grands combattants peut tellement sucer. Toujours dans la diatribe habituelle de Matt “Je peux réparer le sport”, il explique comment l’UFC 249: “Khabib vs Ferguson” peut toujours se déclencher sans accroc, mais avec un accrochage. Que le coronavirus soit damné!