Podcast Two Point Deduction (Ep. 4): Chili Con Carnival!

Cette semaine sur le podcast Two Deduction: l’animateur Matt Ryan est bloqué pour un carnaval de Chili Con tout en décomposant l’action de l’UFC Norfolk avec Stephanie Sottile dans une manche de Science contre Probabilité. Matt entre dans l’actualité pour discuter des problèmes interculturels de la boxe et du MMA, Justin Gaethje se retire d’un combat avec Conor McGregor en raison d’une possible Butthurtitis, et Matt offre à Alberto El Patron et Tito Ortiz une opportunité unique lors d’une revanche, d’un rachat, etc. ce qui est important, c’est de l’argent dur que le PDG de Combate Americas, Cambell McLaren, tirera de l’une de ces armes à feu.