Cette semaine sur le podcast de déduction en deux points: l’animateur Matt Ryan est rejoint par The Unwanted (Stephanie Sottile et Harry Terjanian) alors qu’ils discutent du coronavirus et de ses effets sur la communauté MMA, la comédie, leur appartement et, plus important encore, l’UFC 249. Matt discute également de son aversion pour Colby Covington et de la façon dont l’amour de Harry pour Post Malone et la haine de Nickelback s’entrelacent avec le poids welter UFC.