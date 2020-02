Poids de l’UFC Norfolk: Deiveson Figuereido ne donne pas le poids et n’est pas éligible pour être champion

Demain lors de la stellaire de UFC Fight Night Norfolk Seul un combattant aura l’opportunité d’être le nouveau monarque Fly Pesos.

Lors des pesées officielles de l’événement, Deiveson Figuereido il est monté en surpoids à l’échelle, ce qui le rend inéligible pour pouvoir être sacré champion en cas de défaite du double challenger au titre, Joseph Benavidez, qui a fait le poids du championnat (124,5 livres).

Le Brésilien pesait 127,5 livres de plus, et bien qu’il ait eu une heure pour essayer de se séparer des 2,5 livres supplémentaires – une tâche presque impossible -, le UFC Il a confirmé qu’il ne le ferait pas et qu’il devait affecter 30% de son salaire à Benavidez.

L’autre combattant en ne faisant pas de poids était le poids plume Grant Dawson, qui est monté sur la balance avec 3,5 livres au-dessus de la limite de son combat avec Darrick Minner. Vous devez également donner 30% de votre salaire à votre adversaire.

Ensuite, les résultats complets.

Carte principale:

Joseph Benavidez (124,5 livres) contre Deiveson Figuereido (127,5 livres)Felicia Spencer (145 livres) contre Zarah Fairn (146 livres)Ion Cutelaba (204,5 livres) contre Magomed Ankalev (204,5 livres)Megan Anderson (145 livres) contre Dumont Standard (146 livres)Grant Dawson (149,5 livres) contre Darrick Minner (145,5 livres)

Préliminaires:

Steve Garcia (155,5 livres) contre Luis Peña (154,5 livres)Kyler Philllips (135,5 livres) contre Gabriel Silva (135,5 livres)Brendan Allen (185,5 livres) contre Tom Breese (185 livres)Serghei Spivac (234 livres) contre Marcin Tybura (246 livres)TJ Brown (145 livres) contre Jordan Griffin (145 livres)Spike Carlyle (145,5 livres) contre Aalon Cruz (145,5 livres)Sean Brady (170 livres) contre Ismail Naurdiev (170 livres)