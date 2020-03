Poings manqués: Abdifatah Khalif se connecte au genou volant fadeaway KO, plus

Bienvenue dans la dernière édition de Missed Fists où nous mettons en lumière des combats du monde entier qui ont peut-être été négligés en ces temps mouvementés où il semble qu’il y ait un spectacle de MMA tous les deux jours.

Disons simplement que cela fait une semaine que vous êtes «à genoux» pour faire attention. Tu piges? Tu piges?

Abdifatah Khalif contre Korede Lawrence

AL: As-tu compris?

JM: Ce KO était si sauvage que je n’ai même pas le cœur d’être en colère contre vous et vos calembours terribles. Je veux juste te faire un câlin et te dire que tout va bien se passer. Ou peut-être me dites-vous cela. Je ne suis pas sûr.

AL: Je ne sais même pas d’où cela vient, mais il est trop tard pour s’excuser.

JM: Je ressens beaucoup de types de façons et je ne suis pas sûr qu’elles soient bonnes. Trame.

AL: Vous ne vous sentez probablement pas aussi bien que Abdifatah Khalif après avoir posé ce genou sautant absolument fou sur Korede Lawrence au salon KOK World Series 2020 à Helsinki. Je ne sais pas si cela était censé être un hommage à Kobe, mais c’est une grève fadeaway qui rendrait Mamba fier.

Cleveland McLean contre Desmond Moore

Max Rohskopf contre Paulo Silva



JM: Quelque chose devait être dans l’eau la semaine dernière. À de nombreuses reprises, un genou de départ comme celui-ci obtiendrait les meilleures notes pour la destruction par commotion cérébrale, mais l’effort de Cleveland McLean du Titan FC 59 ressemble presque à une réflexion après coup par rapport au KO mondial de Khalif.

AL: Je doute que Desmond Moore considère ce KO comme une réflexion après coup.

JM: Je suis charmé par la faute de frappe du stagiaire des médias sociaux de Fight Pass. Walkofknee ressemble à une sorte de banlieue du Wisconsin récemment embourgeoisée.

AL: Un autre fait saillant est également Max Rohskopf, qui devient rapidement l’un des jeunes artistes de soumission les plus prometteurs.

Toujours à seulement 25 ans, Rohskopf s’est amélioré à 5-0 avec ce joli étrangleur anaconda et il ramasse également sa deuxième mention Missed Fists.

Harry Stallone contre Takuya Oyama

Ensuite, de DEEP 94 Impact…

Selon @VonPreux, ces genoux absurdement vicieux avec lesquels Harry Stallone a fustigé Takuya Oyama ne sont décidément PAS légaux même à Tokyo.

JM: Voici quelques genoux qui ne sont pas aussi «bons» que les précédents dont nous avons discuté, mais qui sont aussi infiniment meilleurs parce qu’ils sont illégaux et comme tout le monde le sait, l’interdit est beaucoup plus excitant.

AL: Alerte de prospect!

C’est le poids plume Mairon Santos qui va travailler chez Shooto Brasil: Grand Prix le 1er mars, et selon Tiago Okamura, le garçon n’a que 19 ans. En se contentant de victoires et de défaites brutes, il a en fait fait face à une concurrence décente, car ses trois derniers adversaires avaient un dossier combiné de 15-1.

Dans un monde parfait, Santos a encore quelques années pour se développer au Brésil avant de passer à une promotion plus importante, mais il est probablement déjà sur le radar de divers entremetteurs de grands spectacles.

JM: Mec. 10-0 pour commencer votre carrière est sacrément génial. Le faire au cours des 11 premiers mois de votre carrière est fou. ET IL A 19 ANS! C’est de la folie à part entière et je ne sais pas trop comment y réagir à part crier.

AL: Oui mais-

JM: Ce gamin va évidemment être le champion du monde un jour et très probablement dépasser Rickson Gracie en remportant 501 combats sans défaite. Salut à tous.

AL: J’ai essayé.

Pour les lecteurs qui se demandent pourquoi cet événement Shooto a été sous-titré “Grand Prix”, c’est parce qu’il a accueilli la prochaine étape de la série internationale de qualification du PFL. Il y a deux semaines, nous avons vu Mikhail Odintsov gagner une place légère et cette fois-ci, Mariana Morais a remporté un tournoi de quatre femmes et une nuit pour réserver son billet pour la prochaine saison légère des femmes 2020.

JM: Vous me connaissez, je ne suis ici pour dénigrer personne, surtout pas pour perdre des combattants. Mais il est difficile de vraiment savoir comment Morais se classe compte tenu des ouvertures défensives que Bianca Daimoni lui a présentées.

Cela étant dit, les bons combattants éliminent les mauvais combattants et Morais l’a certainement fait. De plus, son cri triomphant était haut de gamme. J’adore quand les combattants sont explosivement excités pour leur propre succès. C’est comme ça que ça devrait être.

AL: Il n’y a pas que du soleil et des sucettes ici car nous avons vu le récent combattant de l’UFC Thomas Griffin subir sa troisième défaite consécutive de manière vraiment brutale aux mains du compagnon Cliff Wright dans l’événement principal de Pyramid Fights 15.

L’ancien poids léger de l’UFC, Thomas Gifford (17-10), a subi sa troisième défaite d’affilée hier soir à Pyramid Fights 15. Le remplaçant tardif Cliff Wright Jr. (12-12) l’a mis KO en 33 secondes. Gifford dit qu’il prévoit de prendre six mois de congé par son Facebook https://t.co/obDdSeW3c0

– James Lynch (@LynchOnSports) 1 mars 2020

Les lecteurs se souviendront peut-être de Griffin comme du poids léger qui a définitivement sorti son bouclier contre Mike Davis en octobre dernier. Au moins, il semble qu’il envisage de prendre du temps pour se reposer et récupérer.

JM: Oof. Lorsque vous êtes refroidi de cette façon par un combattant de .500, reconsidérer votre carrière est honnêtement une très bonne idée. Il existe de nombreuses autres activités dans lesquelles vous pouvez vous engager qui sont beaucoup plus bénéfiques pour votre santé. Ou du moins moins dangereux. J’espère que tout fonctionne comme vous le souhaitez, monsieur Griffin.

Melquizael Costa vs. Anderson Ferreira

Karine Silva contre Simone Duarte

Manoel Sousa contre Vandirson Alves

Edipo Lima contre Edinho Vieira



AL: De Standout Fighting Tournament 21 (disponible en rediffusion gratuite sur YouTube), nous avons un quatuor de faits saillants exceptionnels, à commencer par Melquizael Costa qui a complètement mis fin à la tentative de style d’Anderson Ferreira ici.

JM: C’est génial parce que c’est peut-être la première fois que je me souviens avoir vu un “Quand ça reste vrai va mal” ne menant pas à un KO immédiat mais à un coup de pied prolongé. Ferreira vient de sortir en essayant de prendre des airs et finit par manger une combinaison prolongée.

AL: Simone Duarte est soit trop calme et recueillie ici, soit elle ne se rend pas compte qu’elle a des ennuis; de toute façon, Karine “Killer” lui fait savoir très rapidement ce qui se passe.

JM: Les crochets inversés au talon devraient être interdits pour me rendre malade.

AL: Cette finition aurait été qualifiée pour un prix Humpty Dumpty si elle n’avait pas été aussi effrayante qu’amusante.

JM: Voilà comment vous mettez KO quelqu’un contre la cage. Je veux dire, est-ce aussi cool que les genoux? Non. Mais ça va aussi apparaître sur votre disque en tant que W donc c’est probablement la partie la plus importante.

AL: Ce clip suivant d’un «combat de règles Xtreme Kickboxing» devait être inclus juste parce que l’échange de clôture est parfaitement synchronisé avec le battant de 10 secondes.

JM: Je prends ombrage avec l’idée de quelque chose qui s’appelle “Xtreme Kickboxing” quand c’est juste du kickboxing dans des gants de quatre onces. Surtout que Lethwei n’est pas un secret. C’est le vrai Xtreme Kickboxing. Ce n’est qu’une imitation bon marché. Cool KO cependant.

AL: Et maintenant, il est temps pour quelques soumissions spéciales de lecteurs, woo woooooo!

Yu Ji vs. Pat Casey

Zach Junkin contre Jamie Flick



Tout d’abord, nous tenons à remercier Yu Ji (@Jiggyji) d’avoir recommandé ce clip de… lui-même!

C’est Ji qui a remporté le titre des poids moyens du Premier FC lors d’un spectacle à Springfield, dans le Massachusetts, samedi dernier.

JM: J’adore toujours quand les lecteurs sont eux-mêmes des combattants, surtout prometteurs car, permettez-moi d’être parfaitement clair ici, je serai plus qu’heureux d’aider à amplifier la carrière de tout jeune combattant tant qu’ils me laisseront mouiller un peu le bec.

AL: Attendez, où allez-vous avec ça, je ne pense pas …

JM: Vous nous montrez de l’amour, nous vous montrerons de l’amour, Ji. Et cela peut commencer par le fait que vous ne me suivez pas sur Twitter qui, ne va pas mentir, ressemble à une trahison de notre nouvelle amitié.

Si vous êtes un combattant professionnel et que vous souhaitez supplanter Ji comme notre combattant préféré, envoyez-nous simplement un extrait de vous qui déclenche un peu au hasard, cliquez sur le bouton suivre sur la machine Twitter, et vous aurez acheté ma dévotion.

AL: C’est tout ce qu’il faut, hein?

JM: Que puis-je dire? Je suis un rendez-vous bon marché.

AL: Le propre de la BTC, Jason Hagholm, a recommandé cette douce finition de Zach Junkin, la plus rapide de l’histoire de la promotion basée en Ontario.

JM: Voir! C’est ce dont je parlais plus tôt! Zach “Funkin” Junkin vient de réaliser un KO record et il est tout sage et s * it. Allez mec, sois ton plus grand fan! Si vous n’êtes pas pressé de vider un mec en moins de 30 ans, qui d’autre sera? Se sent juste comme une déception quand il ne devient pas fou.

De plus, il aurait fait de Flick un solide pour que le caméraman n’ait pas passé tout son temps à se concentrer sur l’homme qui trébuche.

AL: C’est comme si ces gars-là n’essayaient même pas de devenir votre meilleur ami!

Je ne veux pas terminer cela sur une note décevante, alors rappelons-nous simplement que Yoshihiro Akiyama est officiellement de retour dans les affaires et vous savez ce que cela signifie.

JM: *Profonde respiration*

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEXIYAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

