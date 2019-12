Poings manqués: Célébrer les meilleurs renonceurs à un coup, les coups de tête, les tours de tête, les coups de genou, etc.

Bienvenue dans la dernière édition de Missed Fists où nous mettons en lumière des combats du monde entier qui ont peut-être été négligés en ces temps mouvementés où il semble qu'il y ait un spectacle de MMA tous les deux jours.

C'est la fin de l'année et cela signifie que c'est le moment idéal pour revenir sur le chaos des sports de combat des 12 derniers mois.

AL: Bienvenue aux deuxièmes Fisty Awards annuels, consacrés aux meilleurs actions régionales, internationales et autres dimensions. Nous serons vos hôtes, "The Bad Boy" Alexander K. Lee et "Gentlemen" Jed Meshew.

JM: Attends une minute? Depuis quand suis-je le gentleman?

AL: J'étais gentil.

JM: Pish tosh là-dessus. Je voudrais être connu sous le nom de «Thunder Jesus» Meshew.

AL: Il n'y a littéralement rien que je puisse faire pour arrêter cela.

Donc, Thunder Jesus et moi allons présenter certains des meilleurs moments les plus mémorables de la dernière année de Missed Fists, à commencer par les combats les plus excitants qui étaient TROP CHAUDS pour vos précieuses promotions MMA traditionnelles.

Et je ne pense pas qu'un combat corresponde mieux à cette description que Nnaemeka Nwoye contre Apoaya Faruk.

C'est de loin le combat le plus bâclé, le plus sale et le plus ridicule que j'ai vu toute l'année. Voici le "retour" de Nneameka Nwonyo sur Farouk Apoaya. #WSC pic.twitter.com/nr17B66ose

– Kyle Johnson (@VonPreux) 3 mai 2019

Il s'agissait d'un «combat sanctionné» dans la définition la plus vague de ces deux mots.

JM: Je le sanctionne définitivement rétroactivement parce que c'est la chose la plus agréable qui soit arrivée en cage cette année. Écoutez, aucun de ces gars n'est bon, mais ils sont tous les deux parfaits et si vous ne voyez pas pourquoi Nwoye lancer des coups de poing sauvages de ses genoux est le genre de choses que nous apprécions ici chez The Fistys, alors peut-être que nous ne sommes tout simplement pas pour vous.

AL: Et si vous ne pouvez pas profiter du meilleur des poids lourds, alors partez!

Bien sûr, je parle de Aorigele contre Jae Hyuk Heo.

Croyez-le ou non, c'était en fait censé être Jerome Le Banner face à Aorigele au lieu du plus grand chanteur du MMA, Jae Hyuk Heo. Je sais que LeBanner n'est plus exactement à son apogée, mais pouvez-vous imaginer Aorigele debout avec lui… peut-être devrions-nous être heureux que cela ne se soit pas produit.

JM: N'est-il plus à son apogée? De quoi tu parles? JLB vient de retirer Datsik la semaine dernière. La légende ne meurt jamais. Et au moins JLB n'aurait pas donné sa meilleure impression de Kalib Starnes. Probablement parce qu'il avait battu Aorigele sans raison mais peu importe.

AL: Vous avez raison, j'ai peut-être mal parlé. Bien sûr… attendez, qu'est-ce que c'est? * touche l'écouteur * D'accord, les producteurs nous disent que nous devrions essayer de présenter quelques «bons» combats avec une «compétence» et une «substance» réelles, quoi que cela signifie.

JM: Quel genre de Bad Boy écoute ses producteurs? Autre que Biggie Smalls, je suppose.

AL: Dans cet esprit, je vous propose Yojiro Uchimura contre Shinsuke Kamei de Pancrase 304 (disponible sur UFC Fight Pass).

Ce n'était qu'un excellent combat vétéran contre perspective, le genre de match que la plupart des commissions nord-américaines ne réglementeraient probablement pas étant donné qu'Uchimura avait 31 combats professionnels dans celui-ci et Kamei en avait, euh, trois. Pourtant, il semblait que la taille de Kamei posait des problèmes à Uchimura avant qu'Uchimura ne commence à faire preuve de prudence face au vent et à gémir sur Kamei.

Ce fut soit une excellente expérience d'apprentissage pour Kamei, soit il sera marqué à vie. Six d'un.

JM: À quel point est-ce fou que le week-end de l'UFC 236, le meilleur événement de l'année et sans doute le meilleur de la décennie, vu comment il a eu les deux meilleurs combats de l'année, un autre combat de boss incroyable a également eu lieu à l'autre bout du monde?

AL: C'est ce qui manque aux gens!

Ce fut l'un des meilleurs combats de toute promotion. Je dirais la même chose pour le match revanche entre Nate Landwehr et Viktor Kolesnik, l'un d'une longue série de combats passionnants pour Landwehr qui a finalement reçu cet appel de l'UFC après cette dernière défense du titre M-1.

JM: C'était tellement bon que je ne voulais pas que Landwehr soit appelé. Je voulais que lui et Kolesnik se battent tous les quatre mois jusqu'à la fin des temps.

Mais assez de cette brillante magie technique (bien que pour être juste, Landwehr lançait également des uppercuts de style Tekken), revenons à l'entreprise à portée de main des combats Fisty. Je pense que nous pouvons tous convenir qu'il n'y a pas d'organisation plus Fisty que l'Alaska Fighting Championship. Et cette année, l'une de leurs meilleures sorties a été la bagarre d'un tour entre Chance Staggs et Chante Stafford (disponible sur UFC Fight Pass).

AL: C’est l’incorporable Kevin Avellar qui prononce le "C’est tout ovah!"

Stafford était un remplaçant tardif faisant ses débuts professionnels et il s'est battu comme s'il ne donnait absolument pas de F, ce qui est l'attitude préférée autour de ces parties. Il a en fait fait quelques apparitions depuis lors, gagnant par KO en 16 secondes dans son prochain combat, puis perdant par soumission au premier tour après cela. Kid a une carrière folle jusqu'à présent et nous sommes là pour ça.

Maintenant que nous avons ces vrais combats à l'écart, revenons à la folie, en particulier deux des meilleurs combats de moins d'une minute de l'année: Guram Kutateladze vs. Felipe Silva et Louis Cosce contre Art Hernandez.

JM: Je l'ai dit à l'époque et je le répète, plus de gens doivent lancer des coups de tête sauvages et imprudents lorsqu'ils sont secoués. Il suffit de spammer cette jambe en l'air et de voir ce qui se passe.

JM: Et dans celui-ci, c'est une bonne chose que cela n'ait duré que 18 secondes. Parce qu'à ce rythme, vers la seconde 25, ils avaient tous deux hâte de respirer.

Mentions honorables: Kiyotaka Shimizu contre Yoshiro Maeda, Ian Garry contre James Sheehan, Tyler Diamond contre Jon Neal, Jamie Richardson contre Phil Wells, Cee Jay Hamilton contre DJ Fuentes, JJ Torres contre Cole Jordan, Joe McColgan contre Mehdi Ben Lakhdar

AL: Et maintenant, la tâche presque impossible de réduire certains des meilleurs KO de l'année.

Tout en parcourant la planète à la recherche de faits saillants, nous avons appris à évaluer les performances en fonction des compétences, du calendrier, de l'impact, du butin, de la gifabilité, parmi de nombreux autres facteurs importants.

Un élément souvent négligé? L'audio. Et c'est pourquoi nous commençons par Diallo AbdoulayeLe coup de tonnerre d'Angelo Bernardoni.

JM: Cela fait presque un mois et je parie que Bernardoni est toujours à la hauteur de celui-là.

Mais je vois votre défi audio et je vous élève un audiOHHH QUE LA TÊTE DE DUDE A JUSTE DISPARU DE LA TOILE COMME UN BASKET-BALL DANS UNE ARÈNE VIDE.

AL: C'était un KO tellement effrayant. C'est tellement rapide qu'il est presque impossible de dire ce qui s'est passé.

C'est en fait un thème assez cohérent autour de ces parties, comme un échange similaire s'est déroulé dans le Flavian Pilgrim contre Sherwin Price bats toi.

JM: L'autre thème cohérent pour nous est que la victime du KO doit tomber d'une manière grotesquement comique. Exemple concret, Gustavo Lopez contre Joey Ruquet:

AL: Lopez est en fait le champion des poids coq Combates Americas et il a remporté ses trois derniers combats au premier tour. Il pourrait être prêt pour de grandes choses en 2020, même si je ne suis pas sûr qu'il atteindra cette finition.

Dernier choix pour moi, je dois donner un peu d'éclat à Ewelina Wozniak pour ce KO vraiment vicieux d'Anita Bekus.

Nous avons déjà répertorié quelques KO choquants, mais celui-ci a en fait obligé Bekus à s'étirer.

Mentions honorables: Khamzat Chimaev bat. Ikram Aliskerov, Ryo Aitaka bat. Karimian Sina, Kiyotaka Shimizu déf. Taiki Akiba, Alex Pereira bat. Donegi Abana, D’Angelo Marshall ont battu. Daniel Skvor, Neha Kashyap ont battu. Roshnee Khaira, Brendan Lesar bat. Garreth McLellan, Asahi PK SaenchaiMuayThaiGym déf. Satsuma Sazanami, Aep Saepudin contre Hafid nur Maradi

JM: Ce dernier est suffisamment troublant pour que je renonce à faire toute sorte de blague à ce sujet et que nous passions sans problème dans les meilleurs sous-marins de l'année en commençant par ce joyau de banane séparé de Kirill Gorobets:

C'est une banane fendue! Kirill Gorobets (8-1) saisit la soumission rare au premier tour, tapotant Gasan Azizov en un instant! L'Ukrainien a stoppé six adversaires consécutifs. # WWFC14 pic.twitter.com/ybn2UTiJjH

– Kyle Johnson (@VonPreux) 2 mars 2019

AL: Celui-ci a fait ma liste des 5 meilleurs sous-marins et je tiens également à remercier Christian Lohsen d'avoir réussi cette décision une semaine après Gorobets.

Rappelons aussi aux gens ce que Max Rohskopf a fait à Jonathon Morris, même si à ce jour je ne sais pas exactement comment décrire sa manœuvre.

JM: Je crois que le terme technique pour cela est «grande fraternité» (ou un twister modifié si vous voulez devenir technique à ce sujet).

En parlant de soumissions modifiées étranges, n'oublions pas l'étranglement de la prière Adam Antolin s'est retiré contre Hiroaki Ijima.

Adam Antolin (@AdamAntolin), ancien de TUF 24, poursuit sa montée rapide dans la catégorie des pailles, dormant Hiroaki Ijima au sixième rang avec un étranglement de prière rare un peu plus de 30 secondes au deuxième tour! Maintenant 15-5, "Captain Chaos" est 2-0 à Pancrase. Il a terminé 13, 9 par sous. # PANCRASE310 pic.twitter.com/FdkHaPTCIR

– Kyle Johnson (@VonPreux) 10 novembre 2019

AL: Les prières d'Ijima… n'ont pas été exaucées.

Peut-être aurait-il dû prier «Seigneur» Alfred Tenneson au lieu de cela, bien que cela ait pu le conduire à devenir gogoplata, comme Westin Wilson.

JM: Obtenir Gogoplata est l'une des choses les plus humiliantes du MMA, mais cela peut être encore pire. Thiago dos Santos était si près de taper sur Tiago Ramos dans la bataille pour savoir comment épeler Th / iago. Au lieu de cela, c'est lui qui a fini par s'étouffer quelques instants plus tard.

AL: "Tiago" c'est!

Pourtant, je préfère être gogo'd ou être au mauvais bout d'une bataille terrestre compétitive que d'avoir mon esprit combatif littéralement arraché à mon corps comme l'était Devante Sewell lorsqu'il roulait avec Ary Farias.

JM: Si vous vous souvenez, j'étais à ce combat et j'ai encore des cauchemars à ce sujet. Et pour info, Farias a pris une décision partagée lors d'un combat aux prises avec AJ Agazarm quelques mois plus tard. Alors oui, le gamin est bon.

Mentions honorables: Victor Henry déf. Trent Girdham, Kanako Murata bat. Liana Pirosin, Mads Burnell bat. Dean Trueman, Alexander Shlemenko bat. David Branch

AL: Ensuite, le favori de tous: Coups de tête! (Eh bien, tous ceux qui ne sont pas du côté récepteur). Nous nous concentrons sur le MMA ici, mais il y avait quelques KO de kickboxing vraiment menaçants que nous allons aborder dans une seconde.

Quant à savoir qui avait le meilleur coup de pied, ce n'était pas aussi difficile à choisir. Chaque fois que quelqu'un obtient Vitor’d, c’est presque une victoire garantie pour celui qui a commis l’acte et c’est certainement le cas avec Asiashu Tshitamba.

JM: C'est difficile, difficile à battre, mais que diriez-vous Bruno Ogro va plein Aggro sur le dôme de Heder Araujo?

AL: Gardez vos mains levées… oh attendez, ses mains étaient levées. Et il a encore fait naufrage.

Un de plus du service audio, Yuto Hokamura allumer un pétard au visage de Toshinori Tsunemura.

Yuto Hokamura (@ Kintarou0319) revendique son titre pour un titre, effaçant Toshinori Tsunemura d'un coup de pied haut! "Kintaro" a remporté trois matchs de suite et a une fiche de 8-2 lors de ses 10 derniers combats. Le joueur de 26 ans possède 13 arrivées en 15 victoires, 12 au premier tour et 12 par KO. # Pancrase304 pic.twitter.com/g4iMBFisKw

– Kyle Johnson (@VonPreux) 14 avril 2019

JM: Ma partie préférée de celui-ci est que chaque fois que je le vois, je suis toujours convaincu que Hokamura porte une chemise.

A l'inverse, pour ce KO Robin Catalan n'avait pas de chemise et a probablement enlevé son pantalon peu de temps après pour célébrer. C’est ce que j’aurais fait de toute façon.

AL: Je déteste voir le diminutif Gustavo Bulart obtenir les affaires comme ça, mais ce fut une putain de finition par le catalan.

Nous parlons beaucoup de spinnin ’et winnin’, mais nous ne parlons jamais assez de slippin ’et clippin’ comme TJ Brown a fait ici:

JM: Pouvez-vous imaginer ce qui serait arrivé au pauvre vieux Ken Beverly si Brown n'avait pas glissé?

En parlant de traction, mon homme Imam-Shapi Mukhtarov a eu beaucoup de traction pour retirer le coup de pied de l'interrupteur de course.

AL: Brown obtenant de l'air était un accident, mais Mukhtarov était en train de lancer un coup de pied droit et il a tout obtenu. Si quelqu'un faisait cela à l'UFC, les fans perdraient la raison.

Et avant de continuer, nous devons mentionner Zhang Jinhu et Kumandoi Phetjaroenvit pour la création de deux des coups de tête de kickboxing les plus méchants de 2019:

JM: J'adore le KO de Jinhu plus que j'aimerais mes propres enfants, si j'en avais.

Mentions honorables: Ni Kang Kang def. Sunoto, Daorote Jitmuangnon déf. Pohnsayam Sor Poompat, Ludovit Klein bat. Joao Paulo Rodrigues, Riri Nasukawa bat. Mari Kamikariya, Will Spann III bat. Jordan DeJesus

Mais nous avons assez tardé. Il est temps de donner aux gens ce pour quoi ils sont venus: le meilleur Shinning Sh * t qui s'est produit toute l'année et personne n'a mieux tourné que Eduard Gafencu et sa tornade donne un coup de pied à KO.

AL: C'est vraiment ça, peut-être le meilleur moment de tous. L'une de ces grèves uniques que Gafencu passera probablement des années à essayer de recréer dans la pratique. Il ne l'atterrira plus jamais aussi proprement.

Jouer pour l'argent, pas qu'il y ait de honte dans les kickboxers Ma Tianyu et Riamu.

Les deux sont absolument vicieux à part entière, avec Tianyu tapant son adversaire comme une mouche et Riaumu complétant notre trifecta de KO aussi bruyants que dévastateurs.

JM: Vous oubliez à quel point cette année a été formidable jusqu'à ce que les Fistys arrivent. Vous êtes les bienvenus, planète Terre!

Au fait, savez-vous qui tourne comme la Terre? Stephen O’Neil,

Et Geje Eustaquio:

AL: Eustaquio obtient des points bonus pour être le seul coup de corps à terminer sur notre liste de filature s * it.

Et Shahriar Zolfaghari obtient tous les points pour avoir la confiance nécessaire pour charger ce coup de pied de rotation pendant ce qui ressemble à 30 secondes avant de l'atterrir.

Mentions honorables: Seietsu Kitahama def. Takaki Hosogoe, Luan Santiago bat. Abdul-Kareem Al-Selwady, Roman Ogulchanskiy bat. Joao Paulo Rodrigues, Zhasulan Akimzhanov déf. Migran Arutyunyan, Igor Pokrajac déf. Maiquel Falcao

En ce qui concerne ces trois KO, je vais simplement poser la question: qui est le mieux?

Jonas Bilharinho contre Junior Duarte

David Smielowski contre Damian Zorczykowski

Youssef Zalal contre Jaime Hernandez

JM: Je suis toujours en faveur du KO de Bilharinho, mais nous pourrions nous mettre à genoux pour interroger le public afin de connaître leur avis à ce sujet.

Sondage

Qui le voulait mieux?























0%

Jonas Bilharinho

(0 votes)













0%

David Smielowski

(0 votes)













0%

Youssef Zalal

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Mentions honorables: Toninho Marajo bat. Vince Fricilone, Darrius Flowers déf. Jonathon Thomson, Ryuichi Miki bat. Manabu Inoue, Max Lima bat. Nenad Avramovic, Pipe Vargas bat. Saidyokub Kakharamonov

AL: Quant au meilleur du reste, mon choix doit aller à Davy Gallon qui a décroché peut-être le meilleur coup de tonnerre KO que j'ai jamais vu et contre le vétérinaire de l'UFC Ross Pearson pas moins.

JM: Avez-vous vu de nombreux tonnerres roulants?

AL: Je maintiens ma déclaration.

JM: Quoi qu'il en soit, le tonnerre roulant de Gallon est à l'évidence le KO de l'année. Mais je veux donner un peu d'amour à Soe Win Than pour avoir utilisé sa tête et claqué la conscience hors de Thein Soe.

AL: À peine légal, juste comme Thunder Jesus aime ses combats.

Mentions honorables: le coude descendant de Stuart Stabler, le TKO slam-to-crucifix d'Islam Tsechoev, le délicieux trois pièces de David Barkhudaryan

Notre dernier prix était auparavant connu sous le nom de «He Fell Funny», mais rétrospectivement cela semble un peu insensible et un peu sexiste. Ainsi, à partir de maintenant, la catégorie suivante sera appelée le prix Humpty Dumpty.

JM: Thunder Jesus n'approuve pas cela ni Frank Costello.

AL: Alors enfilez Yakety Sax et jetez un coup d'œil aux âmes malheureuses dont le corps a décidé de devenir génial au pire moment (en passant, une reconnaissance spéciale pour Cassius Chaney qui a deux entrées ici. Quelque chose à propos de ses coups de poing rend ses adversaires encore plus bouclés) ).

Jose Johnson contre Rafael Costa

Cassius Chaney contre Joel Caudle

Cassius Chaney contre Santander Silgado

Tang Kai contre Sung Jong Lee

James Hendin contre Joshua Onwordi

Willian Baraka contre Douglas Wendel

Janet Todd contre Ekaterina Vandaryeva

Qui remporte le prix cette année?

JM: Regardez, chacune de ces belles âmes est formidable et mérite, mais je vais toujours me ranger du côté du gars qui Flair Flops sort du ring. Joel Caudle, vous monsieur, est tombé drôle.

AL: Je suis sûr que la reconnaissance de ce prix apaisera ses blessures.

C'est tout pour nous cette année, merci à tous les lecteurs d'être venus avec nous dans ce voyage dans les coins les plus profonds et les plus sombres, les plus étranges et les plus fous, et les plus bizarres et les plus drôles de MMA. Avons-nous appris quelque chose de tout cela?

JM: Je pense que nous l'avons fait. Nous avons appris que 2019 a été une année des plus violentes et, avec un peu de chance, 2020 le sera aussi. Merci à tous les MMA GIFers qui travaillent sans relâche pour s'assurer qu'aucune grande action MMA ne passe inaperçue et bien sûr, merci aux lecteurs de rester avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et à l'année prochaine.

AL: D'ici là, profitez des clips de sports de combat 2019 suivants avec un contexte presque nul, ce qui est vraiment la meilleure façon de profiter des sports de combat.

Floyd contre Tenshin

Lethwei

Combat de Karaté

Mosh pit

Maurice «McGregor» Adorf

Pré-UFC Michel Pereira

Les clowns boxeurs le regrettent

Woooooow!

Sam Maxwell perdait et se faisait narguer par son adversaire pendant tout le combat, puis il l'a fait avec 10 secondes à faire!

Incroyable KO pic.twitter.com/qM069RZnQK

– Boxe sur BT Sport (@BTSportBoxing) 23 mars 2019

MMA 3 contre 3

Passe de garde innovante

150 contre 150 combats de chevaliers

«Rondinha» fait ses débuts

Samir Faiddine flips et flops

Asakura étourdit Horiguchi

Dans peut-être le plus grand bouleversement du week-end qui soit passé sous le radar, Kai Asakura a éliminé le champion des poids coq Bellator / RIZIN Kyoji Horiguchi dans un combat sans titre à # RIZIN18! pic.twitter.com/CBHJPjHX7L

– Champion Sports Productions (@ChampSportsProd) 18 août 2019

Super David

Paulo Bananada obtient krunk entre les tours

Ayer paso algo hermoso en FFC 40. Termino el 1R et Paulo Bananada no se aguanto las ganas de tomarse una cerveza. Asi es como se hidrata un deportista de verdad! Par cierto, perdio por decision unanime Bananada pic.twitter.com/x9KU18sdOY

– Barrele la pierna (@Barrelelapierna) 26 septembre 2019

Un bon garcon Thales Leites

Le prochain «King of Cringe»

«Popeye» se bat

Mini Majik contre Lord Kruszwil

Esprit sportif

REUG REUG

Reug Reug l'a fait‼ ️Il a terminé son adversaire pour ses débuts en MMA et avait l'air absolument IMPOSSIBLE # ARES1

MMA World, vous venez d'assister à la naissance d'un nouveau phénomène! pic.twitter.com/viATj8FT89

– ARES Fighting Championship (@ares_fighting) 14 décembre 2019

Si vous connaissez un combat ou un événement récent que vous pensez avoir été ignoré, ou une promotion qui pourrait attirer votre attention, veuillez nous en informer sur Twitter – @JedKMeshew et @AlexanderKLee – en utilisant le hashtag #MissedFists.