Poings manqués: classement des meilleurs KO de K-1 K’FESTA 3

Bienvenue dans la dernière édition de Missed Fists où nous mettons en lumière des combats du monde entier qui ont peut-être été négligés en ces temps mouvementés où il semble qu’il y ait un spectacle de MMA tous les deux jours.

Pour le moment, il n’y a presque pas d’événements sportifs dans le monde, mais croyez-le ou non, K-1 a eu lieu avec son spectacle du Grand Prix 2020 dimanche dernier avec 6500 personnes en dépit des objections du gouverneur de Saitama (vous pouvez en savoir plus sur la situation et les précautions signalées prises ici).

Que vous pensiez ou non que le spectacle doit continuer comme d’habitude, continuez-le dans ce cas, et il y avait tellement de KO impressionnants que nous avons fait la seule chose raisonnable que l’on puisse faire dans cette situation: Rank ’em.

K-1 World GP 2020 Japan: K’FESTA 3

1. Kimura Minoru contre Eder Lopes

JM: Ceci est juste une image parfaite de la main droite. Atterrit aussi parfaitement que possible et la chute KO est vierge. Le corps s’équilibre presque verticalement pendant une fraction de seconde avant que la gravité ne prenne le dessus. Même lors d’une semaine sans couronne, ce KO aurait encore de bonnes chances d’être le meilleur de la semaine.

AL: Pouvez-vous dire «interrupteur d’arrêt»?

La façon dont la tête de Lopes rebondit contre cette corde du bas, c’est effrayant. Minoru avait lui-même un jour, mis KO à ses trois adversaires pour remporter le tournoi du grand prix léger.

2. Kana contre Gloria Peritore

JM: Ma chose préférée à propos de ce KO est que toutes les prises de vue de la configuration concernaient le corps et les jambes. Kana déchire un couple dans les côtes de Peritore et coupe même les jambes et Peritore ne songe même pas à garder sa garde haute après s’être séparée de la prune. Il s’avère que ne pas protéger votre menton est une erreur et Kana l’a trompée.

AL: Vous pouvez voir que Peritore mange simplement ces coups de poing proprement et il semble que ce ne soit qu’une question de temps jusqu’à ce qu’un atterrissage la fasse tomber pour le compte. Kana tire ce dernier de la hanche. C’est un tour de main pour Peritore. Vraiment, Minoru et Kana devraient être 1a et 1b cette semaine, ces KO sont si bons.

3. Hikaru Hasumi contre Hisaki Higashimoto

JM: C’est amusant parce qu’Hasumi a Higashimoto clairement sur le pied arrière et il ne fait aucune hésitation à propos de ses intentions: il vient juste avec des crochets oscillants jusqu’à ce que l’un d’eux fasse le travail. Higashimoto aurait aussi bien pu être un sac lourd.

AL: Les KO à mi-tour sont les meilleurs. Les possibilités semblent infinies… ou elles le font jusqu’à ce que l’un des combattants soit littéralement terminé. Si vous êtes Higashimoto ici, vous ne pensez probablement pas que l’échange va trop mal pour vous et dans une autre réalité, c’est peut-être lui qui atterrit le coup de grâce; dans celui-ci, c’est tout Hasumi.

Quel spectacle ces combattants peuvent-ils faire, pouvons-nous faire le KO 1c de Hasumi maintenant?

4. Rira contre Kyoken Jin

JM: Il est rare que vous voyiez un coup de tête KO si loin dans la liste des meilleurs KO de la semaine, mais telle était la nature de K’FESTA. Merci K-1, pour votre insistance insouciante à faire combattre les gens pendant une pandémie mondiale. Et merci Kyoken Jin pour votre sacrifice en faisant sortir Toed the F.

AL: Comme le KO de Kana, il s’agit d’une accumulation de coups couronnés par un coup de pied au menton. La tête de Jin est juste frappée comme une pelote de laine ici et si le coup de pied ne l’avait pas fait, Rira l’aurait probablement terrassé avec un uppercut ou un crochet à la place.

Le zoom instantané sur Jin étendu dans le coin est juste méchant.

5. Hideaki Yamazaki contre Hikaru Terashima

JM: Il s’agit là d’une oblitération de style Tekken à 12 coups. Le pauvre Terashima était clairement surpassé face à Yamazaki qui ne pouvait apparemment pas rater ses coups. Sérieusement, cet homme avait une vue au laser et c’était génial.

AL: Il n’y a pas d’issue.

Des combattants comme Donald Cerrone, Georges St-Pierre et Darren Till, entre autres, ont parlé ouvertement d’être terrifiés dans les moments précédant le début d’un combat et j’y ai pensé en regardant Terashima tourner le dos ici. Je me rends compte qu’il vient juste d’être pris sous un mauvais angle, mais en un coup d’œil, il semblait qu’il tournait littéralement la queue pour fuir Yamazaki. Même les combattants professionnels les plus coriaces, lorsqu’ils sont confrontés à une chaleur comme celle-ci, ont toujours l’instinct naturel de s’éloigner le plus possible du feu.

Et c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec le gagnant du prix Humpty Dumpty de cette semaine.

6. Yasuhiro Kido contre Milan Pales

JM: Après reconsidération, je pense que nous avons peut-être quelque peu modifié ce KO. C’est un coup de tête avec un pseudo-Flair Flop. Le fait que ce ne soit pas un KO propre lui fait un peu mal mais quand même, ça fait bizarre de voir ce sixième.

AL: Permettez-moi de le dire ainsi, si Kido lit ceci et prend ombrage du classement, non seulement je ne discuterais pas avec lui, mais je m’inclinerais pour m’excuser d’avoir offert une telle insulte en premier lieu.

7. Takeru contre Petchdam Petchkiatpetch

JM: Si vous m’aviez dit en début de semaine que Takeru aurait le KO le moins impressionnant de la semaine, j’aurais pensé que la quarantaine vous rendait fou. Ce fut vraiment une semaine violente pour K-1.

AL: Il est juste que Takeru, le plus grand nom de la carte, se retire un instant pour laisser briller ses collègues kickboxeurs. Là encore, ce n’est pas comme s’il n’avait pas laissé sa propre marque (il suffit de demander à Petchdam). La précision de cette rafale est stupéfiante et la terrifiante réputation de Takeru reste intacte.

Mention honorable

Taio Asahisa contre Kenta Hayashi

Pourquoi cela ne figure-t-il pas sur la liste? Croyez-le ou non, Hayashi s’est en fait levé.

Asahisa a continué à gagner une décision, en grande partie à cette grève brillante, je suis certain.

JM: Comment cet homme s’en est sorti me dépasse et c’est une véritable tragédie car s’il ne l’avait pas fait, ce n’est sans doute pas le meilleur KO de la semaine, et le coureur de tête du meilleur KO de l’année. Rien que du respect pour Hayashi et son menton en adamantium.

Ramis Teregulov contre Mikhail Sarbashev

Yan Shipilov contre Ivan Aratskiy

Ramis Teregulov contre Yan Shipilov

Umar Kunakbiev contre Khalil Khalilzade

Shamil Magomedov contre Nikita Kazantsev

Jahongir Saidzhamolov contre Nikita Podkovalnikov

Yuriy Maslov contre Nikita Milokhov



AL: Si je vous disais que le MMA se produisait encore quelque part dans le monde, vous seriez probablement surpris; si je vous disais que cela se passait encore en Russie, vous seriez probablement moins surpris.

Le Gorilla Fighting Championship 25 a eu lieu à Samara, en Russie, samedi dernier, et il y avait beaucoup de finitions même si la qualité du matchmaking laissait beaucoup à désirer.

Tout d’abord, Ramis Teregulov a battu Mikhail Sarbashev pour ramener le record de Sarbashev à 1-8.

JM: Passer de l’éclat technique rapide du K-1 à… c’est une vraie déception. Mais, selon les mots immortels du comte Adamar, “aucun style que ce soit, mais aucun n’a d’enclume”.

AL: De l’autre côté du tournoi des poids lourds, Yan Shipilov s’est amélioré à 2-0 avec ce kimura intimidant d’Ivan Aratskiy.

Et je veux dire l’intimidation. Si vous pensiez que le dernier clip était un décalage, Aratskiy est tombé à 0-15 (!) Suite à cette perte. Il n’a jamais réussi à sortir du premier tour.

JM: Oh, une soumission! J’ai oublié que ces choses existaient.

AL: En finale, tout était Teregulov, car il a de nouveau utilisé sa frappe de niveau K-1 pour éliminer Shipilov en seulement 30 secondes.

JM: Seul le Gorilla Fight Championship penserait que lors de cette pénurie d’événements sportifs, nous avons besoin de combats lourds. Pouvons-nous revenir en arrière et revoir la combinaison de 87 coups de poing de Takeru?

AL: Vous regarderez votre MMA russe et vous l’aimerez!

Ou du moins vous aimerez ce méchant KO par Umar Kunakbiev.

JM: C’est mieux. Ce KO est étrangement similaire à quand Nick Diaz a éliminé Robbie Lawler avec un jab à l’UFC 47. Je sais que ce n’est pas techniquement un jab parce que c’est sa main puissante mais depuis qu’il est intervenu avec un coup de pied dans la jambe, le résultat final est sacrément similaire . J’espère que Khalilzade va bien parce qu’il semblait porter celui-là vraiment rugueux.

AL: Cela ressemblait à un bop inoffensif, mais c’était juste sur le bouton. Il n’y avait vraiment rien que l’arbitre puisse faire pour empêcher cette chute, mais imaginez s’il avait réussi à retirer une prise de plongée d’arbitre muay Thai pour sauver Khalilzade de la plantation sur le visage. Hélas.

JM: Homme, crédit à Kazantsev, il a fait de son mieux pour combattre celui-là. Honnêtement, je pensais qu’il était sorti la première fois que ses jambes avaient cessé de bouger, mais il s’est accroché à la conscience encore cinq ou six secondes après.

AL: #NeverTap, apparemment.

AL: C’était le quatrième combat professionnel de Maslov, donc vous pouvez dire qu’il ne se soucie pas d’être patient ou de se contenter du contrôle. Non, une fois qu’il s’est retrouvé en première position, il cherchait une ouverture à lancer et il ne s’est pas arrêté jusqu’à ce que Milokhov soit presque mou.

JM: C’est comme ça que vous êtes censé broyer et battre. La position de la tortue est une position entièrement défensive et bien trop souvent, nous voyons des combattants au sommet essayer de la tenir de peur que le combattant ne se mette en garde. Le plan de Maslov consistant à écraser l’enfer du mec avant que cela ne se produise est bien meilleur.

AL: Je déteste me battre à l’arrière, mais tu dois vérifier ces coups de pied mon gars!

JM: Mais les coups de pied dans les jambes ne gagnent pas les combats, AK!

AL: GFC 25 est disponible pour une rediffusion gratuite sur YouTube et pour ceux d’entre vous qui aiment vraiment l’action de sports de combat gratuits, vous pouvez également consulter Fair Fight XI, qui a également eu lieu à Iekaterinbourg, en Russie, samedi, et les combats sont également disponibles sur YouTube.

Restez en sécurité là-bas, tout le monde.

Si vous connaissez un combat ou un événement récent que vous pensez avoir été ignoré, ou une promotion qui pourrait attirer votre attention, veuillez nous en informer sur Twitter – @JedKMeshew et @AlexanderKLee – en utilisant le hashtag #MissedFists.