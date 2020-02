Poings manqués: Curtis Blaydes, Anthony Johnson font du sumo complet, plus

Bienvenue dans la dernière édition de Missed Fists où nous mettons en lumière des combats du monde entier qui ont peut-être été négligés en ces temps mouvementés où il semble qu’il y ait un spectacle de MMA tous les deux jours.

Qu’est-ce que c’est? Vous avez toujours voulu voir Curtis Blaydes et Anthony «Rumble» Johnson s’affronter dans un match de sumo? Et portant le mawashi traditionnel? D’accord, c’est une demande étrangement spécifique, mais nous ferons de notre mieux.

Curtis Blaydes c. Rumble Johnson

Oh. Eh bien, ça y est alors.

Vendredi dernier, SubStars a tenu son événement inaugural à Miami, qui comprenait une variété de stars du monde du jiu-jitsu et du MMA, dont Gordon et Nicky Ryan, «Cyborg» Abreu, Rafael Lovato Jr., Nick Rodriguez, JZ Cavalcante, et plus.

«Plus» signifiant Blaydes et «Rumble» se pavanant apparemment dans un dohyo.

L’événement caritatif devait également comprendre un match de lutte entre Dustin Poirier et Garry Tonon, mais malheureusement, Tonon a subi une blessure à l’œil qui l’a forcé à se retirer. Cela rend la confrontation Blaydes-Johnson la plus intrigante en ce qui concerne les rencontres liées au MMA.

Pour être franc, c’est surtout beaucoup de posture et de Rumble pour s’assurer que sa jonque ne tombe pas. Blaydes gagne par un score de 2-1, les deux gars semblent s’amuser et encore une fois, c’est pour la charité, c’est donc ce qui est vraiment important. Et maintenant vous l’avez vu (et vous ne pourrez certainement pas le voir pour le reste de vos jours.)

Cela faisait partie d’un tournoi à la ronde, alors voici Rumble se faire manipuler comme un enfant par Yama, un sumo à la retraite réputé.

Nate Smith contre Sean Stebbins

Jake Childers contre Nate Richardson



Aussi charmants que cela puisse être, nous avons des affaires à régler, à commencer par deux moments forts de LFA 82 (disponibles pour une rediffusion sur UFC Fight Pass).

Le poids mouche Nate Smith (6-0) a fait ses débuts dans la LFA de manière emphatique, en frappant le sol de Sean Stebbins au sol de la manière la plus inconfortable possible.

Le pauvre Stebbins est jeté à terre et atterrit avec ses deux bras en position pour être piégé; une fois qu’ils le sont, Smith ne fait que commencer. “The Savage”, un produit de la Elevation Fight Team n’a pas 25 ans avant avril et il est clairement à surveiller.

Également invaincu, le poids plume de Jake “The Working Man” Childers est passé à 8-0 dans le co-événement principal de la soirée avec l’un des KO de slam les plus uniques que vous verrez.

C’était du coup du lapin? La tête de Nate Richardson at-elle rebondi sur sa propre épaule? Ou est-ce que ça a peut-être frappé le sommet de la tête de Childers? C’était peut-être une combinaison des trois. Quoi qu’il en soit, le résultat a été une grande victoire pour les Childers de 31 ans.

Maksim Usoyan contre Aleksandr Pisarev

Ilyas Khamzin contre Aleksey Chernyavsky



À Ekaterinbourg, en Russie, samedi, le RCC a organisé le premier événement de la série internationale de qualification pour la prochaine saison 2020 du PFL, qui implique quatre poids légers en compétition dans un tournoi d’une nuit pour une place sur la liste de la ligue.

Il y a eu quelques finitions désagréables en dehors du tournoi, y compris ce doux armlock de Maksim Usoyan.

Il attrape qui sort de nulle part. Aleksandr Pisarev reconnaît immédiatement qu’il a braconné et tape sagement pour voir un autre jour.

Celui qui a officié dans cette confrontation entre Ilyas Khamzin et Aleksey Chernyavsky n’était pas si sage.

Beau travail de Khamzin pour transformer la défense en attaque brutale, mais dès que les jambes de Chernyavsky vont Bambi, vous devez intervenir là-dedans. Ces derniers coups de poing étaient tout simplement méchants.

Quant au tournoi de qualification, il s’agissait du Bélarusse de 28 ans Mikhail Odintsov (18-2) qui est sorti en tête, remportant des décisions sur Svyatoslav Shabanov et Timur Nagibin pour gagner sa chance au prix de 1 000 000 $ du PFL.

Michael Hoff contre Malcom Moore

Aussi maladroit que soit la chute de Chernyavsky, l’effondrement de Humpty Dumpty de la semaine revient aux poids lourds amateurs Michael Hoff et Malcom Moore de l’émission Shamrock FC 328 de samedi (disponible pour une rediffusion sur FITE TV PPV)

Vous pouvez voir Moore juste essayer d’esquiver directement le coup de poing de Hoff au lieu de trouver un angle pour contrer ou nier Hoff cette technique. Il finit par tourner en rond dedans.

Hoff, 24 ans, a jusqu’ici eu des résultats mitigés en compétition, mais il a une fiche de 2-0 avec deux KO de premier tour en compétition pour Shamrock et cette bombe ailée droite montre pourquoi il a été rappelé. Ce fut une longue chute au tapis pour Moore. Félicitations à l’arbitre pour avoir bien réussi et aidé à le stabiliser.

Daichi Mikami contre Toshiki Ishikawa

Karim Benelia contre Seagames



En terre battue (terme technique), nous avons une paire de KO sauvages, gracieuseté de Daichi Mikami et Karim Benelia.

C’est Mikami tapant un Ishikawa en charge avec une main droite qui met un point d’exclamation sans doute sur ce combat de RISE 137 dimanche dernier. Et puis-je ajouter que c’est un joli équipement Superman que Mikami porte.

L’arrivée de Benelia est venue contre les Seagames de Thaïlande, qui sont beaucoup trop durs pour son propre bien. Dans la séquence suivante, Seagames est absolument écrasé par un backfist tournant et un genou qui au moins partiellement connecté en descendant. Il se lève immédiatement et moins de 10 secondes plus tard, mange un autre genou.

Reste tranquille, mec.

Ce clip provient d’une émission de Muay Thai Super Champ à Bangkok, disponible en rediffusion gratuite sur Facebook.

Même si cette dernière série de faits saillants vient de Bellator, une promotion qui ne manque pas d’exposition, il y a de fortes chances que les fans aient raté certaines des meilleures finitions étant donné qu’il y a eu deux spectacles en deux jours et de manière typique des séries européennes, la carte de Dublin était tentaculaire sur diverses plates-formes de diffusion (sans parler de ce retard de bande classique).

Après les préliminaires du Bellator 239 de vendredi à Thackerville, Oklahoma, Denise Kielholtz a émergé comme une candidate légitime au titre de poids mouche d’Ilima-Lei Macfarlane, soumettant Kristina Williams à l’intérieur d’une manche.

“Miss Dynamite” est une menace absolue, une championne de Bellator Kickboxing avec un talent pour les sous-marins du premier tour (ses trois victoires de soumission se sont toutes produites en moins de deux minutes et demie). De plus, regardez-la juste canard que Williams frappe. Peut-être mettre Kielholtz sur la carte principale la prochaine fois?

Au Bellator 240 / Bellator Dublin, les jeunes artilleurs Ricky Bandejas et Oliver Enkamp se sont présentés avec ces KO spectaculaires.

Vous pouvez voir pourquoi nous avons dû inclure ces finitions, les critères habituels étant maudits. Nous n’allions pas vous laisser manquer le solo de batterie KO / bongo à une jambe de Bandejas (désolé Frans Mlambo), ou Enkamp juste fouetter tout son bras dans la tête de Lewis Long.

La commande subséquente

À la surprise de personne, le cousin de Khabib Umar Nurmagomedov a reçu l’appel officiel au grand spectacle cette semaine, en signant avec l’UFC. Le poids coq blue chip avait déjà plongé ses orteils dans les eaux américaines avec le PFL et semble maintenant prêt à rejoindre Khabib en tant que l’une des stars russes de l’UFC.

Nurmagomedov, âgé de 24 ans, a une fiche de 12-0 en tant que pro, après avoir passé outre à la concurrence en Russie, en Ouzbékistan et au Daghestan. Nous l’avons présenté à quelques reprises dans Missed Fists, mais ce n’est guère notre découverte. Lorsque vous avez ces compétences et ce nom, être signé par une promotion majeure n’est qu’une question de temps et de tri des documents.

