Poings manqués: Emon Baker termine son combat amateur avec un superbe chelem, plus

Bienvenue dans la dernière édition de Missed Fists où nous mettons en lumière des combats du monde entier qui ont peut-être été négligés en ces temps mouvementés où il semble qu’il y ait un spectacle de MMA tous les deux jours.

Si vous êtes un visiteur pour la première fois et que vous souhaitez simplement ajouter à votre liste de lecture régulière en 2020, une chose que nous voulons parfaitement préciser est que, bien que nous glorifions toutes sortes de techniques sauvages et d’infraction innovante dans cette fonctionnalité, nous sympathisons également les athlètes qui se retrouvent du mauvais côté de ces faits saillants.

Gardez cela à l’esprit lorsque vous regardez notre première entrée.

Emon Baker contre Richard Trieu

Slam effrayant KO hier soir à Spar Star Promotions: FN 46 (Show amateur). Emon Baker a battu. Richard Trieu.

Heureusement, il s’est remis sur pied quelques minutes plus tard. pic.twitter.com/RYctfh3eOk

– caposa (@Grabaka_Hitman) 12 janvier 2020

C’était mauvais. C’était vraiment, vraiment mauvais.

Un précurseur instantané pour le slam le plus effrayant de l’année, cet accident de voiture absolu s’est produit dans un combat amateur lors d’un salon Spar Star Promotions à Commerce, en Californie, samedi dernier. C’est Emon Baker qui fait les dégâts et le malheureux Richard Trieu se faisant larguer sur toutes les parties du haut du corps sur lesquelles on peut être largué.

Baker est entraîné par Bellator et le vétérinaire du WEC, Chad George, et selon un article sur Instagram de George, Trieu était heureusement “OK” par la suite et transporté à l’hôpital.

Espérons que Trieu se rétablisse complètement et qu’il ne soit pas trop secoué par cette horrible fin de ce qui fut son tout premier combat selon Tapology.

Emmanuel Calhoune contre Mark Eitel

John Pham Tao contre Jeremy Hudson



Poursuivant le thème des KO de nulle part, voici Emmanuel Calhoune écrasant les boutons et clouant Mark Eitel avec un réveil Tiger Knee au Xreme Knockout 48 à Dallas.

Un incroyable coup de genou volant à XKO All In @emmanuel_calhoune

@antonio_xko @ sgroff68 @espnmma @ufcfightpass @foxsportssw

#ko #knockout #omg #flyingknee #ufc #allin #xkotv

Publié par Xtreme Knockout le lundi 13 janvier 2020

C’est exactement le genre de finition que vous ne verrez que sur la scène régionale, car sans doute personne dans une promotion majeure n’essaierait cela ni un combattant dans une promotion majeure ne serait pris par cela. Mais c’est XKO, pas l’UFC, et Calhoune a été récompensé pour sa témérité.

C’est aussi formidable qu’il ait utilisé les médias sociaux pour faire campagne autant que possible pour obtenir sa finition et son nom.

Façon de bousculer, jeune homme!

John Pham Tao, 26 ans, était également un poids coq.

Vous voulez voir un autre KO de XKO All In? Nous les ferons venir !! @_johntao @antonio_xko

@ sgroff68 @ufcfightpass @espnmma

Publié par Xtreme Knockout le lundi 13 janvier 2020

C’est juste de la puissance brute, ce qui est toujours agréable à voir à 135 livres. Pham marque une victoire par élimination directe de 55 secondes pour passer à 2-0 en tant que pro après une carrière amateur sans victoire.

Gazavat Suleymanov contre Yibugele

Glenn Sparv contre Shannon Ritch



La plupart des semaines, ce coude en rotation KO par Gazavat Suleymanov du Rebel Fighting Championship 10 à Moscou aurait été en tête. Cela ressemble à Suleymanov qui respire sur un coude qui se tient debout à distance – un mouvement avec un degré de difficulté extraordinairement élevé – puis dit: “F * ck it, je voulais atterrir un coude et je vais atterrir un coude!”

Le pauvre Yibugele ne l’a jamais vu venir. Avec la victoire, Suleymanov est sorti avec le titre RFC léger autour de sa taille.

Du département «Où sont-ils maintenant?», Nous avons une apparition spéciale de Shannon Ritch, la vie de MMA!

C’est Ritch qui fait sa 150e apparition en MMA contre Glenn Sparv. C’est aussi Ritch à la réception de l’une de mes prises préférées, la trancheuse à veaux toujours menaçante.

Le Finlandais Sparv remporte sa première victoire de l’année après avoir concouru il y a moins d’un mois. Et avec l’aide de Sparv, Ritch est maintenant à moins d’une douzaine de pertes de franchir le cap du siècle dans cette colonne douteuse.

Kento Haraguchi contre Hideki Sasaki

Le monde du kickboxing a repris une grande partie du mou alors que les engrenages du MMA reviennent à la vie, nous ne pouvons donc pas simplement le repousser maintenant simplement parce que l’action en cage commence à augmenter à nouveau. Le meilleur des faits saillants de la semaine dernière est venu de RISE 136 à Tokyo.

Kento Haraguchi a décroché un combo magnifique et varié de trois pièces sur Hideki Sasaki pour réclamer un titre vacant de 63 kilogrammes (environ 139 livres).

Remarquez comment il exécute une séquence tête-corps-tête qui rendrait Marky Mark fier. Mais ce ne sont pas des plans d’installation. Il frappe Sasaki à l’envers de la tête avec un clubbing à droite, le déboucle avec une gauche, puis le dépoussière avec un claquement à droite.

Oubliez le trois pièces et un soda, Haraguchi a sablé Sasaki avec un bol célèbre et un coup de JD.

Thanh Le contre Ryogo Takahashi

ONE Championship a à peine sauté un rythme, organisant un événement à Bangkok vendredi dernier qui était principalement une affaire de Muay Thai et de kickboxing. Mais l’ancien vedette de la LFA, Thanh Le, a volé la vedette, fumant Ryogo Takahashi avec un barrage incessant de coups de poing pour ajouter à sa liste de finitions impressionnantes.

Je ne me souviens pas exactement pourquoi Le a été ignoré dans la série Contender, mais les responsables de l’UFC doivent se donner des coups de pied pour l’avoir laissé passer à travers les mailles du filet. Il est l’un des frappeurs les plus durs à 145 et 155 livres, il suffit de regarder son visage ici:

Il frappe avec émotion. Pourtant, il y a du timing et de la précision derrière cette explosion d’émotions. Regardez ce clip et imaginez à quel point ce serait incroyable de le voir combattre Justin Gaethje un jour. Je salive déjà.

Comme nous sommes à Bangkok de toute façon, sortez-nous, Stamp!

Sondage

Quel a été le moment le plus mémorable de Missed Fists cette semaine?























0%

Le sensationnel Emon Baker

(0 votes)













0%

“Le genou du tigre accroupi” d’Emmanuel Calhoune

(0 votes)













0%

KO coude-à-coude de Gazavat Suleymanov

(0 votes)













0%

Glenn Sparv tranche le veau de Shannon Ritch

(0 votes)













0%

Le combo scintillant à trois coups de Kento Haraguchi

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Si vous connaissez un combat ou un événement récent que vous pensez avoir été ignoré, ou une promotion qui pourrait attirer votre attention, veuillez nous en informer sur Twitter – @JedKMeshew et @AlexanderKLee – en utilisant le hashtag #MissedFists.