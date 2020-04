Poings manqués: Jake Smith accuse son adversaire de flatulences de mi-match à Submission Underground 12, suite

Bienvenue dans la dernière édition de Missed Fists où nous mettons en lumière des combats du monde entier qui ont peut-être été négligés en ces temps mouvementés où il semble qu’il y ait un spectacle de MMA tous les deux jours.

La semaine dernière, nous avons eu une merveilleuse collection de K-1 KO; cette semaine, nous commençons avec une certaine appréciation pour les graps car Chael Sonnen a pu en quelque sorte trouver un foyer pour Submission Underground 12.

Craig Jones contre. Kevin Casey

Ben Egli vs. Jake Ellenberger

Matt Stringham contre Joe Levasseur

Jake Smith contre Gorge Martinez



AL: Mon pari sur l’emplacement? Silo de missiles abandonné.

JM: Je pars avec un pétrolier dans les eaux internationales. Chael a des relations.

AL: Oui, c’est bien les fans de combat, l’homme qui ne ment jamais, M. Chael P. Sonnen a présenté la 12e édition de Submission Underground (disponible pour être rejouée sur UFC Fight Pass) dimanche dernier alors même que son ancien patron Dana White a du mal à atterrir la fusée UFC 249 apparemment condamnée.

Bien que la carte ait perdu quelques noms dans Carlos Condit et Roxanne Modafferi qui attiraient généralement des sales occasionnels de jiu-jitsu comme moi, il y avait encore beaucoup de talents notables et, bien sûr, des luttes impressionnantes exposées.

JM: Pour ceux qui ne connaissent pas, Craig Jones est l’un des principaux concurrents du NoGi BJJ en ce moment, donc ce match était vraiment, toujours destiné à se terminer comme ça. C’est bien de Kevin Casey de ne pas être sonned avec un crochet de talon de plongée, mais que la transition De La Riva pour arracher la jambe était trop pour lui.

AL: Casey a eu tellement de crochets pendant son temps avec l’UFC. Il avait un look fantastique, cette lignée Gracie BJJ, et il est le gendre de freakin ’Muhammad Ali. Il était même sur The Ultimate Fighter, même si sa course à l’UFC ne commencerait vraiment qu’en 2014, alors qu’il avait déjà 33 ans. Lors de ses huit derniers combats (dont deux apparitions avec Bellator), Casey a en quelque sorte réussi deux nuls et deux matchs sans contestation.

C’est un chat fascinant.

Quoi qu’il en soit, ceinture noire Gracie ou non, il n’est pas à la hauteur d’un gars comme Jones qui a excellé au plus haut niveau de la compétition de lutte.

Je suppose que la même chose pourrait être dite à propos de cette confrontation entre l’ancien concurrent des poids mi-moyens de l’UFC Jake Ellenberger et Ben Egli (qui est intervenu pour remplacer Condit).

Même s’il s’est retiré du combat, je parie qu’Ellenberger serait probablement toujours favorisé pour battre Egli dans un combat de MMA. Mais chez SUG? C’était la journée d’Egli.

JM: Honnêtement, Ellenberger s’est très bien débrouillée. Je sais qu’il a des antécédents de lutte, mais je suppose que je l’ai oublié parce qu’une grande partie de sa carrière de MMA dépendait de lui comme l’un des plus grands puncheurs coup par coup de la division. Egli l’a finalement attrapé, mais j’ai laissé Jake plus impressionné que je ne l’ai été depuis un certain temps.

AL: Aussi impressionnants que ces deux sous-marins, le meilleur de la nuit a peut-être appartenu à Matt Stringham.

Regardez cette pression. Stringham voulait y ramener la tête de Joe Levasseur.

JM: Les guillotines debout ont toujours l’air incroyablement douloureuses. Je comprends que la soumission n’est pas douloureuse, mais quand même, on aurait dit qu’elle était nulle.

AL: Et puis nous avons le cas curieux de Jake Smith contre Gorge Martinez.

JM: C’est peut-être le passage de garde de roue de chariot le plus lent que j’aie jamais vu. Et ça a presque marché!

AL: C’est une passe amusante de Smith et il gagnerait en ayant le temps d’évasion le plus rapide en OT. Mais ni le déménagement ni le résultat ne sont l’histoire ici.

Selon Smith, Martinez a pété pendant le match. Deux fois.

La technique la plus meurtrière.

JM: La guerre chimique peut être désapprouvée en géopolitique, mais rien de mal avec un peu de raillerie en lutte.

Histoire vraie, j’ai lutté au lycée avec un enfant qui a refusé de prendre une douche pendant environ une semaine avant les rencontres. Il pensait que cela lui donnait une longueur d’avance sur la compétition. Personne ne l’aimait beaucoup.

Zusje vs. Linkimaster

Don Kasjo contre Maciek Rataj

Wojciech Gola vs. Rafonix

Bestia contre Marcin Najman



AL: Normalement, le Poland Fame MMA, le «Gala Freak Fight» autoproclamé, lancerait toute édition de Missed Fists. Après tout, qui peut oublier la magie de, euh, Mini Majik contre Lord Kruszwil de novembre dernier.

Fame MMA 6 n’avait pas tout à fait le même cachet, bien que je suppose que c’est un terme relatif étant donné les chauves-souris habituelles de la promotion * c’est de la folie. Les lecteurs peuvent regarder le spectacle par eux-mêmes sur famemm.tv pour un peu moins de 5 $.

Ça vaut le coup juste pour l’entrée FEU d’un Kamila Smogulecka alias Zusje.

JM: Bon, arrêtons-nous ici. Parce que ce n’est pas encore un mème viral me dépasse. Maintenant, continuez.

AL: Pour ceux qui ne le savent pas, les cartes Fame MMA sont composées de célébrités polonaises, d’athlètes, de rappeurs, de mannequins et d’influenceurs Instagram qui ont la chance de se jeter dans la cage. Donc, Zusje ici n’est pas exactement un vétérinaire MMA chevronné. Cela dit, si je ne savais rien de cette émission et pourquoi elle existe, je pense qu’elle pourrait retirer Amanda Nunes sur la seule base de cette performance.

Voici la vidéo hype de l’événement principal Fame MMA:

JM: Cette femme ici, elle sait comment faire avancer les gens. Je suis à 100% sur cette entrée. J’adore tout ça.

AL: J’aurais dû tempérer mes attentes car Zusje affrontait Marta “Linkimaster” Linkiewicz, qui faisait sa troisième apparition pour Fame MMA. Plus important encore, Linkimaster compte 1,1 million d’abonnés Instagram sur les 368 000 de Zusje.

Linkimaster a bien fait sauter Zusje et a remporté une décision unanime après trois tours de deux minutes.

JM: Je dois respecter l’arbitre portant un masque pour empêcher la propagation du coronavirus au milieu d’un événement MMA. C’est comme mettre un imperméable pour aller nager.

AL: Ensuite, regardons Kasjusz Zycinski alias Don Kasjo contre Maciek Rataj.

Cue Yakety Sax.

JM: Cet homme s’est clairement formé à l’école de MMA Kalib Starnes / Israël Adesanya. C’est vrai, j’y suis allé.

AL: Trop tôt!

Et puis nous avons Wojciech Gola contre Marcin Krasucki alias Rafonix.

Cue Yakety Sax à nouveau!:

Je me moque, mais Gola a fini, alors qui suis-je pour remettre en question son efficacité?

Aussi, façon d’être sur la balle ici, réf. C’est un homme avec plus de 385 000 abonnés Instagram que vous laissez vous faire pilonner. Maintenant, Gola compte plus de 625 000 abonnés, alors peut-être que ce combat était terminé avant de commencer.

JM: Le vieux jeu MMA slip-n-slide frappe à nouveau. Mais voyez-vous à quoi cela a conduit?!?! C’est pourquoi le MMA slip-n-slide est l’avenir, j’ai essayé de vous le dire.

AL: Personne ne peut se défendre.

JM: Hilarité et violence dans un même paquet. C’est tout ce que vous pouvez demander.

AL: Piotr Piechowiak alias Bestia est un bodybuilder qui essaie le MMA. Est-ce qu’il s’est perdu sur le chemin d’un spectacle KSW? Il a du bop!

JM: Juste pour être clair: je pense que je viens à l’idée que FAME peut être la meilleure promotion MMA. Ils sont certainement les plus honnêtes au sujet de ce qu’ils présentent comme divertissement.

AL: Et c’est ce que nos lecteurs apprécient le plus: l’honnêteté.

K-Jee contre Hisaki Kato

Toma contre Namito Izawa

Hinata Matsumoto contre Kazuma Takuda

Mao Hashimoto contre Yuki Toyota



Pour les lecteurs qui ont besoin d’un nettoyant pour palette parce que vous voulez une “vraie compétition” (rouler les yeux), K-1 continue de marcher à travers les friches couvertes de COVID, en enfer ou en crue.

Krush 112 à Tokyo a été titré par un match revanche entre K-Jee et Hisaki Kato. Kato a battu K-Jee par TKO lors de leur première rencontre en décembre dernier. Cette fois-ci, tout était K-Jee.

On ne se lève pas de ce coup de corps.

JM: De. Directement sur le foie. Cela peut ne pas ressembler à un foin mais comme un homme qui a été rendu impuissant par une injection de foie auparavant, permettez-moi de vous dire que c’est comme un foin pour vos boules, si vos boules étaient dans votre estomac.

AL: Techniquement, Toma a gagné par la règle des trois knockdown, mais c’est vraiment un KO sous un autre nom. Il explose à travers les défenses de Namito Izawa et l’arbitre aurait pu faire signe à celui-ci beaucoup plus tôt.

Cette finition par Hinata Matsumoto raconte une histoire similaire.

Une fois que l’arbitre a vu Kazuma Takuda lancer ce coup de pied sautant qui n’était même pas proche de la connexion, il aurait dû l’appeler juste là.

JM: Ce coup de pied sautant de rotation était le dernier acte d’un homme désespéré. Respect pour lui d’avoir sorti son bouclier, mais c’était encore pire que la tentative de retour de poing de Chael.

Maintenant, terminons les choses avec un peu de claquement.

AL: Parlez de mettre fin à la fonctionnalité de cette semaine sur une note positive. C’est Mao Hashimoto, 20 ans, qui anéantit absolument Yuki Toyota avec une main gauche.

Soupir. Ils grandissent si vite, non?

JM: Et redescendez encore plus vite.

AL: Et pour tous ceux qui recherchent plus d’action libre pendant la période de quarantaine, Sparta Sports and Entertainment propose des rediffusions complètes des récents tournois Sparta Combat League sur leur page Facebook.

Ces tournois utilisent un format unique où le premier tour est de la boxe, le deuxième tour est du kickboxing et les finales sont du MMA. Pourquoi plus de promotions n’ont pas fait quelque chose comme ça?

Sondage

Quel a été le moment le plus mémorable de Missed Fists cette semaine?























32%

Crochet au talon de Craig Jones

(9 votes)













dix%

Jake Smith contre “Gaseous” Gorge Martinez

(3 votes)













28%

Zusje fait une entrée

(8 voix)













14%

K-Jee détruit les entrailles de Hisaki Kato

(4 votes)













sept%

Mao Hashimoto laisse tomber le marteau gauche

(2 votes)













sept%

Autre (laisser un commentaire ci-dessous)

(2 votes)















28 votes au total



Votez maintenant

Si vous connaissez un combat ou un événement récent que vous pensez avoir été ignoré, ou une promotion qui pourrait attirer votre attention, veuillez nous en informer sur Twitter – @JedKMeshew et @AlexanderKLee – en utilisant le hashtag #MissedFists.