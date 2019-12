Poings manqués: la légende de Reug Reug commence

Bienvenue dans la dernière édition de Missed Fists où nous mettons en lumière des combats du monde entier qui ont peut-être été négligés en ces temps mouvementés où il semble qu'il y ait un spectacle de MMA tous les deux jours.

Il n'a pas été difficile de choisir par quoi commencer cette semaine: parlons des débuts du futur champion des poids lourds de l'UFC Oumar Kane alias le majestueux «Reug Reug».

Oumar Kane contre Sofiane Boukichou

Nassourdine Imavov contre. Jonathan Meunier



Ecoute.

Je ne vais pas vous mentir et vous dire que je sais exactement ce qui se passe ici. Comme ils le font souvent, les images parlent d'elles-mêmes, alors prenez une seconde, regardez à nouveau ce qui précède, et prenez simplement en présence physique de Reug Reug.

Et puis regardez ce clip de Reug Reug sortir d'un kimura à la manière d'un manuel.

Voici le mot officiel de l'équipe ARES PR:

"Le co-événement principal a vu la naissance d'une nouvelle star du MMA alors que le champion de lutte sénégalaise invaincu des poids lourds‘ Reug Reug ’(1-0), de son vrai nom Oumar Kane, a démantelé la plus expérimentée Sofiane Boukichou (6-4). Kane a utilisé sa lutte et sa puissance brute tout au long du concours avec un certain nombre de slams énormes avant de terminer Boukichou via TKO au deuxième tour. »

Je crois comprendre que le passé de Kane est dans la lutte folklorique, je ne pense pas au genre auquel vous pensez, plutôt à ce genre:

Cela me semble être une base solide pour le MMA. Ajoutez à cela le pouvoir pur et la défense de soumission d'élite, et nous avons nous-mêmes un homme qui sera un candidat au titre dans une promotion majeure d'ici le début de 2021. Et c'est une estimation prudente.

Salut Reug Reug!

Et pendant que nous donnons des coups de pied dans le pays natal de Big Daddy Kane, le Sénégal, donnons un cri à Nassourdine Imavov, qui a remporté une grosse victoire sur l'ancien combattant de l'UFC Jonathan Meunier.

Imavov a dû mettre un coup dur sur Meunier pour mettre fin à celui-ci. Je pense que le commentateur Robin Black l’a dit le mieux quand il a dit lors de l’attaque d’Imavov que Meunier "est affecté neurologiquement par ces coups de poing". Je ne peux pas le nier, c’est juste de la science.

ARES FC 1 peut être rejoué sur UFC Fight Pass.

Dawid Smielowski contre Damian Zorczykowski

Raja Shippen contre Michael Barber



Nous sommes bien dans la saison des récompenses de fin d'année, mais pour ceux d'entre vous qui travaillent toujours sur vos listes des "Meilleurs KO de 2019", nous avons deux entrées tardives et incroyablement viables.

Tout d'abord, depuis Babilon MMA 11 à Radom, en Pologne, Dawid Smielowski a déchaîné un genou volant sur Damian Zorczykowski qui aurait fait rougir Jorge Masvidal.

Non, ce n'était pas la grève froide et calculée d'un vétérinaire chevronné comme "Gamebred". Ce sont les actions d'un homme par des idées, un homme plongeant au plus profond de son âme pour trouver la volonté d'en libérer une, coup final infernal. Trouvez ce qu'il a fait, et pendant un moment, Zorczykowski n'était plus.

Ce prochain clip de Hex Fight Series 20 à Melbourne, en Australie, peut sembler banal en comparaison, mais vous apprécierez probablement toujours le coude arrière rapide de Raja Shippen.

Shippen est un vétéran de plus de 30 combats, un Américain qui se bat actuellement hors d'Australie. Comme vous pouvez le voir, il fait ouvertement campagne pour obtenir la prochaine carte UFC Auckland en février, et si cela signifie quelque chose, il a le soutien total de Missed Fists.

Jagarr Jenerou contre Cedric Santana

Et maintenant, une controverse!

Sur la partie amateur de Lights Out Championship 6, un combattant en particulier s'est démarqué, peut-être pour de mauvaises raisons. Vous êtes juge:

C'est le poids de la mouche Jagarr Jenerou qui jette un foin directement du robinet à gants et ne lâche pas jusqu'à ce que l'adversaire Cedric Santana soit frappé d'incapacité. D'un côté, c'est un KO de huit secondes pour Jenerou, tant mieux pour lui? D'un autre côté, il ne semble vraiment pas qu'il ait donné à Santana une chance de se préparer. D’un autre côté, n’est-il pas dit à chacun de se protéger à tout moment une fois qu’il est entré dans la cage?

Quoi qu'il en soit, le secret est maintenant sur Jenerou et il vaut mieux être prêt à récolter ce qu'il a semé.

Tout crédit à Cynthia Calvillo pour être intervenu à court terme pour remplacer une Pearl Gonzalez blessée au Quintet Ultra moins d'une semaine après avoir combattu à l'UFC sur ESPN 7, mais elle a découvert qu'il y avait une raison pour laquelle vous n'entrez pas dans le monde du jiu compétitif -jitsu tout bon gré mal gré.

Danielle Kelly, étudiante de Renzo Gracie, a obtenu une soumission de verrouillage de cheville de 17 secondes. Alors qu'elle en était encore aux premiers stades de sa propre carrière dans le BJJ, Kelly a clairement pris comme un point de fierté de ne pas laisser un intrus de l'UFC penser qu'elle avait une chance dans le match de grappling. Peut-être que Pearl Gonzalez a esquivé une balle ici.

Alexander Shlemenko contre David Branch

Armen Gulyan contre Aleksandr Osetrov



À Ekaterinbourg, en Russie, RCC Boxing Promotions organisait son septième événement MMA, en vedette par l'ancien champion des Bellators Alexander Shlemenko et l'ancien champion des World Series of Fighting David Branch. Shlemenko a concouru dans sa Russie natale au cours de l'année écoulée, alors qu'il s'agissait du premier combat de la branche depuis sa séparation avec l'UFC en septembre sous le voile d'un échec du test USADA.

C’est les circonstances qui ont placé ces deux hommes dans une cage samedi dernier et cela s’est terminé avec le relâchement de Shlemenko dans le cou de Branch.

Ce fut la victoire n ° 60 pour "Storm" et la 44e finition de sa carrière de 15 ans.

Mais une soumission sans doute meilleure aurait pu se produire plus tôt dans la carte, alors que le poids plume Armen Gulyan a fait des choses absolument horribles à la jambe d'Aleksandr Osetrov.

Il semble qu'Osetrov ait commis deux erreurs ici, tournant dans le mauvais sens alors que la cale était verrouillée, puis essayant de se frayer un chemin. Il n'a pas fait l'erreur de claquer plutôt que de taper, ce dont nous devrions tous être reconnaissants.

Gulyan, 29 ans, est maintenant 9-0 avec huit arrivées depuis qu'il a commencé à se battre en 2016. Son niveau de compétition laisse à désirer, mais il est digne d'être mentionné comme l'un à surveiller cette semaine.

Louis Cosce contre Art Hernandez

Cette semaine a été tellement remplie de bonté, qu'il nous a fallu si longtemps pour arriver à l'un des meilleurs combats du mois et peut-être de l'année. C’est certainement le meilleur combat de 18 secondes de mémoire récente.

Voici Louis Cosce contre Art Hernandez de Combate 52 à Stockton, Californie:

Maintenant, c'est un combat de f * ckin. Pas de coup de gants, les deux gars sortent avec des attaques aux jambes qui n'ont aucun espoir d'atterrir, puis se tiennent dans la poche et se balancent. C’est Cosce qui a obtenu le KO pour s’améliorer à 6-0, mais j’ai l’impression que s’il continue ainsi, ce record invaincu ne va pas durer longtemps.

Riamu contre Sho Uchida

Si vous incluez des KO de kickboxing dans vos "best-ofs", ne cherchez pas plus loin que le coup de pied magistral de Riamu contre Sho Uchida au K-1 KRUSH FIGHT 109 à Tokyo.

La pauvre Uchida se contente d’y aller et c’est tout ce qu’elle a écrit. Ils ne sont pas beaucoup plus propres que celui-là.

Jerome Le Banner contre Viacheslav Datsik

Ce week-end, les grands du kickboxing Rico Verhoeven et Badr Hari se rencontrent dans un match revanche très attendu lors de l'événement COLLISION 2 de Glory, dans l'espoir de surpasser leur première rencontre décevante qui s'est terminée au deuxième tour après que Hari s'est blessé au bras.

Mais même s'ils produisent un classique, il sera difficile de dominer ce qui s'est passé entre Jérôme Le Banner et Viacheslav Datsik lors de la finale du GP de la Coupe TATNEFT à Kazan, en Russie, dimanche.

Ces deux VERS LE BAS.

Moins on en dit sur le passé mouvementé de Datski, mieux c'est, et même si je ne prends aucun plaisir à le voir récompensé de cette plateforme, je peux au moins apprécier la vue de ses entrailles anéanties par Le Banner.

Vous pouvez regarder l'événement dans son intégralité sur YouTube.

