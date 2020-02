Poings manqués: le combattant de Lethwei débarque un fou de foin à 360 degrés, plus

Bienvenue dans la dernière édition de Missed Fists où nous mettons en lumière des combats du monde entier qui ont peut-être été négligés en ces temps mouvementés où il semble qu’il y ait un spectacle de MMA tous les deux jours.

De temps en temps, nous aimons jeter un œil au monde de Lethwei dans l’espoir de mieux comprendre cette belle forme de combat qui reste un mystère de notre côté du monde.

Cela dit, ce premier clip ne fait que rendre lethwei plus effrayant et plus confus.

Bo Bo Win contre Daung Phyo Wai

Ngwe Nan Taw contre Mon Thway



Ce droit là est facilement l’un des plus grands coups de poing avec lesquels personne ne s’est jamais connecté.

Il faut dire que ce coup a été atterri au milieu d’un combat absolument sauvage dans lequel Bo Bo Win a rarement passé cinq secondes sans tourner dans l’une ou l’autre direction et il avait en fait blessé Daung Phyo Wai plusieurs fois avant cette séquence. Alors Wai était déjà secoué au moment où Win est allé à plein régime contre lui et c’était la cerise sur le gâteau.

Et en cerise sur le gâteau, je veux dire que ce combat s’est poursuivi avec Win atterrissant encore plus de filature jusqu’à ce que Wai prenne enfin la décision commerciale intelligente et reste en retrait. À son crédit, il a donné aussi bien qu’il a obtenu dans celui-ci, il n’y a tout simplement rien que vous puissiez faire lorsque vous avez affaire à un gars comme Win, qui basé sur cette bagarre lethwei extraordinairement bâclée pourrait très bien être l’avenir des sports de combat.

Ce combat ridiculement passionnant faisait partie d’un événement Lethwei Challenge Fights de deux nuits, que vous pouvez regarder par vous-même sur Facebook (Wai-Win commence vers 41:00 heures de la nuit 1).

Lethwei Challenge Fights – Night 1

Lethwei Challenge Fights – Nuit 2

Il y avait aussi ce malheureux self-KO de Mon Thway, donnant à Ngwe Nan Taw la victoire la plus facile de sa vie.

Un autre événement dans le canton de Ye à partir d’aujourd’hui.

Ngwe Nan Taw (rouge) contre Mon Thway. Il se passe beaucoup de choses ici, un coup de pied dans la jambe, un coup de tête et .. un self-ko.

Mon Thway prend son temps et perd après un autre renversement. pic.twitter.com/FKPbYfBAps

– inxxane (@inxxane) 8 février 2020

Je peux seulement dire cela parce que Jed n’est pas là cette semaine: les headbutts ne fonctionnent pas toujours!

Si vous recherchez un combat avec un peu plus de substance, consultez l’événement co-principal de poids moyen de Probellum: Dubaï (disponible pour une rediffusion sur YouTube), mettant en vedette le vétéran de Cage Warriors Alex Lohore et l’ancien combattant du PFL Anderson Goncalves.

C’est juste un combat génial. Goncalves a un avantage de portée considérable et il l’utilise bien, mais Lohore ne le laisse pas se mettre à l’aise et est en face de lui pendant presque tout le combat. Ne reculant pas, Goncalves se tient dans la poche et fait du commerce avec lui, ce qui s’avère être une mauvaise idée parce que Lohore le fatigue considérablement en se dirigeant vers le troisième.

À ce stade, Lohore a fini de jouer et il va pour un cadenas avant de lutter contre Goncalves et de l’étouffer.

Plus tôt dans l’émission, le poids mouche Abrobek Madaminbekov a fait ses débuts professionnels avec succès avec cette belle combinaison de 1-2 contre Shady Taimur.

Le Real Slim Shady ne tiendra pas debout après cette combinaison (grâce aux Oscars, cette référence est à nouveau d’actualité. Laissez-moi tranquille).

Usman Nurmagomedov contre Ruslan Tuyakov

Alexander Stetsurenko contre Anvarbek Daniyalbekov



En nous arrêtant à Saratov, en Russie, nous avons la dernière performance dominante du prospect léger de premier ordre Usman Nurmagomedov alors qu’il met de côté le Ruslan Tuyakov, invaincu auparavant.

À ce stade, Nurmagomedov attend juste son heure et attend une promotion majeure à appeler. Ne soyez pas surpris s’il rejoint bientôt son cousin à l’UFC.

Alors que Tuyakov a peut-être pris son premier L, il est certainement en meilleure forme que le pauvre Anvarbek Daniyalbekov, dont les entrailles ont été complètement anéanties par Alexander Stetsurenko dans ce combat de kickboxing:

Regardez à quel point c’est décontracté. Toute la précision et le timing de Stetsurenko.

Lance Wright contre Gabriel Mota

Notre soumission de la semaine va à Lance Wright, qui semble finir Gabriel Mota en enfonçant la pointe de son genou dans le cou du mec.

De grands yikes.

C’est le genre de chose qui semble illégale à première vue, mais si ce n’est pas le cas, cela vous fait vous demander pourquoi plus de combattants n’essaient pas ce genre de chose. Vous pouvez le mettre au niveau de la concurrence, mais cela semble être le genre de soumission qu’Ovince Saint Preux ou Aleksei Oleinik évoquerait de nulle part, nous laissant tous nous gratter la tête.

Vous pouvez voir une rediffusion de Hoosier Fight Club 42 sur FITE TV PPV (Ignorez le marquage automatique de la page, Matt «The Immortal» Brown et Alberto El Patron ne sont PAS sur cette carte).

Cristian Ristea contre Thomas Froschauer

Contrairement à notre clip d’ouverture, ce KO par Cristian Ristea de OSS Fighters 05 à Bucarest, en Roumanie, est aussi propre que possible.

Gardez à l’esprit que cela se passe au milieu d’une rafale de Ristea, alors il doit penser à toutes les attaques et à aucune défense. Et pourtant, dès que Thomas Froschauer ose riposter, il y a Ristea avec un contre-droit au milieu de la tempête qui atterrit carré et froisse Froschauer.

Soulignant quelques performances des majors qui ont pu être négligées, nous inclinons nos casquettes à Erin Blanchfield et Iuri Lapicus.

Blanchfield, 20 ans, est l’une des perspectives les plus brillantes d’Invicta. Un grappler fort, “Cold Blooded” a remporté sa première victoire par élimination directe vendredi dernier et c’était un doozy.

Victoria Leonardo est une perspective à part entière et considérablement plus testée au combat lorsque vous ajoutez sa carrière amateur de MMA, en plus elle a traversé quelques tirs lourds dans le passé (consultez sa bagarre avec Stephanie Geltmacher à l’Invicta FC 36 en août dernier), donc Blanchfield l’emmener comme ça est sacrément impressionnant. Faites cinq victoires en six combats professionnels pour Blanchfield.

Invicta FC 39 est disponible pour être rejoué sur UFC Fight Pass.

Aussi formidable que cela puisse être, la meilleure performance de jeune tireur de la semaine doit être attribuée à l’Iuri Lapicus de Moldavie.

J’avoue ne pas en savoir beaucoup sur Lapicus avant le week-end dernier, à part qu’il était invaincu et un outsider en route pour son affrontement avec l’ancien champion de 155 livres Marat Gafurov. Ce combat de ONE Championship: le code de Warrior était le début de 170 livres de Gafurov.

Considérez-le comme gâté.

Lapicus, 24 ans et maintenant 14-0, a déjà fait quelques vagues lors de ses débuts avec ONE en mai dernier lorsqu’il a soumis Shannon Wiratchai. Ce bouleversement de Gafurov le propulse immédiatement dans la photo de titre.

Avec toutes les affaires sérieuses faites, il n’y a vraiment pas de moyen facile de passer à ce dernier morceau, qui vient de Time of Masters 5 à Rumia, en Pologne.

Regardez les clips vous-même.

Assez cool, non? Il se bloque dans la cage, va derrière le dos avec le violon, le met entre ses jambes et établit un contact visuel complètement inapproprié …

Je vous demande pardon.

Ce gars doit faire équipe avec Israel Adesanya à un moment donné pour créer le débrayage d’une vie.

MMA EN A BESOIN.

D’une manière ou d’une autre, dans un spectacle qui comprenait également des combats de chevaliers et un Damian Janikowski qui n’est en quelque sorte pas Damian Janikowski, c’était des têtes et des épaules au-dessus du reste en ce qui concerne l’absurdité.

Regardez l’intégralité du shebang par vous-même, gratuitement sur YouTube.

