Poings manqués: le combattant nargue l’adversaire et le propulse dans la victoire DQ

Bienvenue dans la dernière édition de Missed Fists où nous mettons en lumière des combats du monde entier qui ont peut-être été négligés en ces temps mouvementés où il semble qu’il y ait un spectacle de MMA tous les deux jours.

Aussi sauvages que puissent être les combats professionnels, certains résultats semblent ne pouvoir avoir lieu que chez les amateurs. Commençons cette semaine en montrant un peu d’amour à ces gens qui le font juste pour l’amour du jeu.

Carlos Mejia contre Fernando Romero

Ricardo Espinoza contre Julio Mejia



AL: Ce clip du Nicaraguan Fighting Championship 55 présente une finition qui rendrait Vince McMahon fier que Carlos Mejia décroche une victoire de la manière la plus effrontée possible.

La première chose que nous devons comprendre ici, c’est que l’adversaire de Mejia, Fernando Romero, n’a que 17 ans, alors on peut imaginer qu’il pourrait être quelque peu capricieux. Peut-être que Mejia le savait parce qu’il appât Romero dans une faute flagrante en se moquant de Romero et de son coin jusqu’à ce que le jeune artilleur décide de riposter.

Le résultat? Une victoire DQ pour Mejia et notre clip le plus MMA de la semaine.

JM: C’est juste fou. Comment diable a-t-il obtenu DQ pour ça? Une poupe à qui parler? Absolument. Une déduction de points? Bien sûr, même si cela semble un peu trop étant donné le manque total de dégâts infligés à Mejia. Mais un DQ?

AL: Nous vivons dans une société!

JM: Oui, mais c’est MMA – la périphérie la plus fringante possible de la société. Une gifle est essentiellement «Bonjour».

Peut-être que l’arbitre vient du futur et qu’il se sentait mal pour les autres Mejia qui se battent dans l’événement principal.

Oof.

AL: Je ne sais pas ce qu’il y avait dans l’eau à ce spectacle, mais cette bagarre entre Ricardo Espinoza et Julio Mejia semblait aussi personnelle. Ils jettent tout de la hanche jusqu’à ce que l’un d’eux tombe; dans ce cas, c’était Julio Mejia.

NFC 55 peut être rejoué gratuitement sur YouTube.

RISE Nova

AL: Et maintenant, du kickboxing amateur sain et familial! Venez, venez tous, femmes et enfants, enfilez des gants et un casque et essayez …

… Oh cher.

Je n’ai aucune idée de qui est cette pauvre âme. Imaginez à quel point ce serait horrible de voir quelqu’un devenir KO comme ça dans un cadre décontracté et décontracté comme celui-ci. Au botteur, nous vous saluons; au coup de pied, nous vous souhaitons un prompt rétablissement.

JM: Est-ce que c’est comme un événement “Try Kickboxing” dans un Gold’s Gym aléatoire? Est-ce ce qui se passe ici? J’ai fait quelque chose comme ça en Thaïlande et j’ai gagné un seau gratuit de Jack and Coke et je n’ai pris qu’une décision à la maison. J’espère que ce gamin a au moins eu une poignée de Taaka.

AL: Pour vous dégénérés qui veulent regarder huit heures de kickboxing amateur pour tous les âges, vous pouvez trouver le flux complet sur YouTube.

JM: Hey! Ne parlez pas de Caposa comme ça. C’est un trésor international.

Carlos «Kaique» Henrique contre Max Gandra

Daniel Henrique Santos contre Rafael Biata

Rafael Souza contre Herculano Gomes Filho



AL: Passons aux pros, nous nous arrêtons avec un spectacle de l’une des organisations brésiliennes les plus estimées, Jungle Fight 101.

C’est Carlos “Kaique” Henrique qui nous donne l’automne Humpty Dumpty de la semaine, secouant Max Gandra d’un coup de tête et regardant son système s’arrêter lentement. Cela aurait permis une belle sortie si l’arbitre y prêtait la moindre attention.

JM: Pour être juste, Gandra ne faisait pas trop attention avant que cela ne se produise. Il était clairement complètement épuisé, avec le regard de mille mètres. Sa tentative tragique de glisser le coup de pied ne fait que renforcer cela. Henrique aurait pu terminer cela comme il l’entendait, et c’est pourquoi nous soutenons Kaique King: parce qu’il est allé au-delà de ce qui était nécessaire et nous a donné un coup de tête que nous méritons.

AL: En action poids plume, Daniel Henrique Santos a jeté toute la technique par la fenêtre pour ce KO frénétique de Rafael Biata.

Il n’y a aucun argument avec les résultats!

JM: Ce fut une bonne semaine pour les Jungle Fighters du nom de Henrique.

AL: Plus haut sur la carte, nous avons obtenu le départ que nous recherchions, même si celui-ci avait quelques accrocs.

C’est Rafael Souza avec le “Je l’ai eu … non, maintenant je l’ai! D’accord, cette fois je l’ai vraiment eu! »KO. Pas quelque chose que vous voyez trop souvent.

JM: Je ne sais pas vraiment pourquoi j’aime ce KO autant que moi, mais mon garçon, je l’aime vraiment. Peut-être que c’est le magasin à un dollar d’Anderson Silva qui se fait encombrer ou peut-être que c’est juste la pleine détermination de chaque swing de Cabeca. Mec se termine comme s’il frappait une poinçonneuse ..

Seb Eubank contre Mohamed El Mokadem

Mohammad Yahya contre Ramadan Noaman

Maciej Sosnowski contre Ibrahim El Sawi



AL: À Abu Dhabi, UAE Warriors 10 (gratuit à regarder sur MMATV.co.uk) était en baisse vendredi dernier et il y avait les débuts de Seb Eubank. Si ce nom vous semble familier, il est le fils du célèbre guerrier pugiliste / poète Chris Eubank Sr. et le frère du boxeur à succès Chris Eubank Jr.

Seb a boxé à quelques reprises lui-même, mais il se mêle maintenant au MMA et ses débuts se sont bien déroulés compte tenu des circonstances.

Ces mains sont comme annoncé. Selon The National, ce devait être les débuts d’Eubank en faveur du MMA, mais il a été transformé en exposition après que Mohamed El Mokadem ait dû intervenir en remplacement de dernière minute. Je suppose que nous devrons attendre le prochain combat d’Eubank pour voir s’il a un jeu au sol.

JM: Donc, pour ne pas être le gars à mettre ça là-bas, mais on dirait que Chris Eubank Jr. est nommé d’après son père et va dans la boxe et Seb Eubank ne porte pas le nom de son père et va dans le MMA … ne sont pas sans rapport.

AL: Découvrez le Dr Phil ici.

JM: Tout ce que je dis, c’est que mon gars aurait plutôt pu se consacrer à la poésie. L’enfer d’une ligne droite à gauche cependant.

AL: Vous êtes le gars du jiu-jitsu. Comment décririez-vous ici l’efficacité de la garde du Ramadan Noaman.

JM: Eh bien, comme vous le savez, je suis en fait un vrai médecin et, à mon avis, je devrais dire, très inefficace.

AL: Dans d’autres circonstances malheureuses à court préavis, Ibrahim El Sawi est intervenu pour combattre Maciej Sosnowski lorsque l’adversaire d’origine de Sosnowski s’est incliné en raison de l’hypertension artérielle (selon la tapologie). Il n’y avait pas d’histoire de Cendrillon ici car Maciej l’a allumée à la fin du premier tour et vient de malmener El Sawi.

JM: Diagnostic du Dr Jed: “Vous avez étouffé le f * ck.”

AL: Je regrette vraiment d’avoir commencé ce truc de docteur.

Christian Aguilera contre Glaucio Eliziario

Le LFA 81 (disponible sur UFC Fight Pass) n’avait pas la même abondance de finitions spectaculaires que nous avons l’habitude de voir dans la promotion, mais nous n’allions pas laisser de côté ce merveilleux “Showtime hammerfist” de Christian Aguilera.

Je vais vous dire quelque chose, il n’y a aucun autre homme que je puisse imaginer tenter un mouvement comme celui-ci.

…

Aguilera a remporté la décision unanime de s’améliorer à 13-6.

JM: Étant donné que nous sommes déjà profondément enfoncés dans le territoire du Dr Jed, nous pourrions aussi bien laisser ce chien chasser: pensez-vous que Christian Aguilera a des problèmes de colère latents provenant du fait de grandir avec essentiellement le même nom que l’une des plus grandes sensations féminines de la pop au monde?

AL: Nous ne pouvons pas l’exclure.

JM: Est-ce pour cela qu’il s’est tourné vers le combat? Combien de fois ses amis l’ont-ils appelé “Lady Marmalade?” 5 000?

Cela étant dit, si “The Beast” (C’MON DUDE !!) n’utilise pas Genie in a Bottle comme chanson de sortie, que faisons-nous même ici?

Mihail Nica contre Francesco Cosmi

Reda Ougdou contre Alexandru Negrea



AL: Comme c’est souvent le cas, nos meilleurs KO de la semaine sont venus du monde du kickboxing. Samedi dernier, Milan a accueilli PetrosyanMania: 2020 Gold Edition, et Mihail Nica et Reda Ougdou ont sonné dans les festivités avec un travail de jambe magnifique.

JM: Putain mec. Pas de Dr Jed ici. Juste une bonne appréciation à l’ancienne pour des coups de pied de qualité.

Nous devrons peut-être passer à être simplement une colonne de kickboxing à partir de maintenant parce que ceux-là étaient malades. Bien sûr, MMA nous fournit les choses étranges dont je ne peux personnellement pas me lasser (RIP CamSoda Legends – disparu mais jamais oublié) mais je ne suis pas sûr que nous ayons vu quelque chose dans MMA cette année aussi spectaculairement habile et violent que ces deux KO .

Ce contre-coup de tête est terriblement incroyable. Et le genou? Sublime.

AL: Et n’oublions pas que le kickboxing est aussi une question d’amour.

Sortez-nous, Petchdam!

